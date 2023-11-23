الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 45 ألف نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة

ضبط 45000 نسخة كتاب
ضبط 45000 نسخة كتاب بدون تصريح،فيتو

 تمكن قطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 45000 نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة. 

 وكانت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (45000 نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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الحقوق المادية والادبية أجهزة وزارة الداخلية جهود أجهزة وزارة الداخلية قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة المرج

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