أعراض التهاب البروستاتا، طرق علاجها والتعايش معها

البروستاتا هي غدة بحجم حبة الجوز يمتلكها جميع الرجال، وتوجد أسفل المثانة وأمام المستقيم وظيفة البروستاتا هي إنتاج سائل يحتوي على الحيوانات المنوية.

وإذا أصبحت البروستاتا منتفخة ومؤلمة وملتهبة، فسوف يعاني المريض من حالة تسمى "التهاب البروستاتا" الذي ليس سرطانًا ويختلف عن الإصابة بـتضخم البروستاتا.

التهاب البروستاتا، فيتو

أعراض التهاب البروستاتا

توجد أربعة أنواع من التهاب البروستاتا، ولكل منها مجموعتها الخاصة من الأعراض والأسباب، وتشمل هذه:

التهاب البروستاتا البكتيري الحاد، يتكون الجهاز البولي من الكليتين والمثانة والأنابيب التي تمر بينهما (الحالب) ومجرى البول وإذا وجدت البكتيريا الموجودة في المسالك البولية طريقها إلى البروستاتا، فمن الممكن أن تصاب بالعدوى، وفقًا لموقع "Webmd" الطبي.

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ويأتي هذا النوع من التهاب البروستاتا بسرعة، وقد يكون لديك فجأة:

الحاجة الملحة للتبول ولكن يخرج القليل فقط، أو يتعين عليك الوصول إلى المرحاض بسرعة لمنع وقوع حادث.

ارتفاع درجة الحرارة.

قشعريرة.

صعوبة في التبول.

ألم حول العضو الذكري أو خلف كيس الصفن.

البول الغائم.

التهاب البروستاتا الجرثومي الحاد هو حالة خطيرة وتحتاج إلى عناية طبية فورية.

التهاب البروستاتا البكتيري المزمن، وهذا أكثر شيوعًا عند الرجال الأكبر سنًا، وتعد عدوى بكتيرية خفيفة يمكن أن تستمر لعدة أشهر ويصاب بعض الرجال به بعد إصابتهم بالتهاب المسالك البولية (UTI) أو التهاب البروستاتا البكتيري الحاد.

أعراض التهاب البروستاتا الجرثومي المزمن غالبا ما تأتي وتذهب وهذا يجعل من السهل تفويتها ومع هذا الشرط، قد يكون لديك في بعض الأحيان:

الحاجة الملحة للتبول، غالبًا في منتصف الليل.

تبول مؤلم.

الألم بعد العلاقة الحميمة.

آلام أسفل الظهر.

ألم المستقيم.

شعور "ثقيل" خلف كيس الصفن.

وجود دم في السائل المنوي.

التهاب البروستاتا، فيتو

انسداد المسالك البولية (صعوبة في التبول أو ضعف تدفق البول)

التهاب البروستاتا المزمن/متلازمة آلام الحوض المزمنة (CP/CPPS)، هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب البروستاتا، وهو يشترك في العديد من العلامات نفسها مثل التهاب البروستاتا الجرثومي والفرق هو أنه عند إجراء الاختبارات، لا توجد بكتيريا من هذا النوع.

الأطباء ليسوا متأكدين من أسباب مرض CP/CPPS، وتشمل المحفزات التوتر وتلف الأعصاب القريبة والإصابة الجسدية وقد تلعب المواد الكيميائية الموجودة في البول أو التهاب المسالك البولية الذي أصبت به في الماضي دورًا وتم ربط CP/CPPS أيضًا بالاضطرابات المناعية مثل متلازمة التعب المزمن ومتلازمة القولون العصبي (IBS).

العرض الرئيسي لـ CP/CPPS هو الألم الذي يستمر لأكثر من 3 أشهر في واحد على الأقل من أجزاء الجسم هذه:

العضو الذكري

كيس الصفن

بين كيس الصفن والمستقيم (العجان)

أسفل البطن

قد تشعر أيضًا بألم عند التبول أو إقامة العلاقة الحميمة أنك لا تتمكن من حبس البول، أو قد تضطر إلى التبول أكثر من 8 مرات في اليوم ويعد تدفق البول الضعيف أحد الأعراض الشائعة الأخرى لـ CP / CPPS.

التهاب البروستاتا بدون أعراض الرجال الذين يعانون من هذا النوع من التهاب البروستاتا يعانون من التهاب البروستاتا ولكن لا توجد أعراض، وقد لا تكتشف الاصابة به إلا إذا أجرى الطبيب اختبار دم للتحقق من صحة البروستاتا ولا يحتاج التهاب البروستاتا بدون أعراض إلى أي علاج، ولكنه قد يؤدي إلى العقم.

عوامل خطر التهاب البروستاتا

من المرجح أن تواجه مشاكل في البروستاتا إذا:

لقد كان لديك التهاب المسالك البولية

لقد تعرضت لإصابة في الفخذ

تستخدم القسطرة البولية

لقد خضعت لخزعة البروستاتا

كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

كنت تعاني من تضخم البروستاتا أو أعراض التبول

لقد أصبت بالتهاب البروستاتا من قبل

تعد غدة البروستاتا الملتهبة أو المصابة أمرًا شائعًا لدى الرجال من جميع الأعمار.

علاج التهاب البروستاتا

إذا كنت مصابًا بالتهاب البروستاتا، فيمكن أن يساعد الطبيب في إيجاد طرق لإدارة الأعراض والسيطرة على الألم، ويمكن أن يشمل العلاج هذه الأدوية:

مضادات حيوية، إذا كانت العدوى البكتيرية تسبب أعراضًا خطيرة، فقد يطلب الطبيب الذهاب إلى المستشفى والحصول على المضادات الحيوية من خلال الوريد في البداية وبعد ذلك، قد تحتاج إلى تناولها عن طريق الفم لمدة تصل إلى شهر وإذا استمرت الأعراض في العودة، فقد يقترح عليك طبيبك الاستمرار في تناول جرعة منخفضة من المضادات الحيوية على المدى الطويل.

حاصرات ألفا، تساعد هذه الأدوية على استرخاء أجزاء من المسالك البولية، فهي تساعد على تقليل الانسداد الناتج عن تضخم البروستاتا، والذي يمكن أن يؤدي إلى عدوى المسالك البولية والتهاب البروستاتا.

أدوية مضادة للإلتهاب خالية من الستيرود، ويمكن أن يساعد تخفيف الألم الذي لا يستلزم وصفة طبية في تخفيف أي وجع أو تورم.

دواء الألم، مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للنوبات ليست سوى نوعين من الأدوية التي يمكن استخدامها لعلاج آلام البروستاتا على المدى الطويل.

التهاب البروستاتا، فيتو

المكملات، ثبت أن الكيرسيتين، وهو مركب طبيعي موجود في النباتات، يخفف الالتهاب لدى بعض الرجال المصابين بالتهاب البروستاتا، وقد يساعد أيضًا مستخلص حبوب اللقاح المسمى سيرنيلتون، وتحدث مع الطبيب قبل تجربة أي مكملات غذائية أو علاجات عشبية، ويمكنهم جعل الأدوية الأخرى التي تتناولها لا تعمل أيضًا.

في مرحلة ما، قد تحتاج أيضًا إلى نوع مختلف من العلاج:

القسطرة البولية، إذا لم تتمكن من التبول، يمكن إدخال أنبوب مرن في مجرى البول (الأنبوب الذي يزيل البول من جسمك) لتصريف المثانة.

تدليك البروستاتا، يساعد ذلك على تفريغ السوائل من قنوات (أنابيب) البروستاتا، ويمكن أن يساعد القيام بذلك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

علاج بدني، في بعض الأحيان يكون سبب التهاب البروستاتا هو وجود مشكلة في عضلات قاع الحوض، هذه تدعم المثانة والأمعاء

علاج الصحة النفسية، قد يلعب التوتر والاكتئاب والشعور بالعجز دورًا في بعض أنواع التهاب البروستاتا.

ويمكن لتغييرات نمط الحياة أن تحدث فرقًا أيضًا، وقد تساعدك هذه الخيارات على البدء في الشعور بالتحسن على الفور:

مشاهدة النظام الغذائي الخاص بك، ويمكن أن يؤدي الطعام الحار والكافيين والكحول إلى تفاقم الأعراض.

تحمي نفسك، إذا كان عليك الجلوس على مكتب أو كرسي لفترة طويلة، فاجلس على وسادة.

كن نشيطًا عندما تستطيع، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.