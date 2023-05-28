أعراض خمول الغدة الدرقية، احذري 10 أعراض تؤكد إصابتك بها

أعراض خمول الغدة الدرقية، الغدة الدرقية أهم الغدد الموجودة بالجسم لأنها تنظم إفراز الهرمونات بالجسم وكذلك عملية التمثيل الغذائي، وأي خلل بها يؤثر بالسلب على الجسم.

وأعراض خمول الغدة الدرقية عديدة ومتشابهة مع أمراض عديدة، لذا يجب التنبه لأي عرض لسرعة التشخيص والعلاج حفاظا على الصحة.

خمول الغدة الدرقية

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن خمول الغدة الدرقية يعنى أن الغدة الدرقية غير نشطة أو خاملة، وتنتج كمية صغيرة من الهرمونات، والتي تؤثر على معدل الحرق والتمثيل الغذائي، ويمكن تشخيص خمول الغدة الدرقية من الأعراض التى تترتب على حدوث خمول الغدة.

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أعراض خمول الغدة الدرقية

وأضاف “خليل”، أن الغدة الدرقية تنتشر أكثر بين النساء عن الرجال، وهناك 10 أعراض تؤكد الإصابة بـ خمول الغدة الدرقية، ومن أعراض خمول الغدة الدرقية:

إجهاد عام وكثرة النوم وضعف فى الذاكرة.

ضعف المناعة وبالتالي زيادة الحساسية للبرد.

إمساك مزمن.

جفاف الجلد، وتساقط الشعر.

عدم انتظام الدورة الشهرية.

زيادة الوزن وصعوبة في نزوله رغم الريجيم، وسمنة الوجه.

بحة في الصوت.

ضعف ووهن في العضلات والمفاصل وتورمها.

زيادة مستوى الكوليسترول فى الدم، وتباطؤ ضربات القلب.

الإصابة بالاكتئاب.

علاج خمول الغدة الدرقية

وتابع، أن التشخيص الصحيح يتم من خلال عمل التحاليل اللازمة وأخذ عينة من الغدة لتشخيص الحالة جيدا، والعلاج عادة يكون هرمونى لمدة شهر ونصف، ثم يتم وقف العلاج ويتم إعادة التحليل وإذا ثبت وجود نسبة خمول يتم إعطاء المريض جرعة أخرى من العلاج، ويراعى أثناء فترة العلاج عدم تناول أى مكملات غذائية لأنها تؤثر على امتصاص الجسم لعلاج الغدة الدرقية، وكذلك يجب الامتناع عن اللحوم المصنعة لأنها أيضا تؤثر في العلاج، وبمجرد العلاج تقل أعراض خمول الغدة الدرقية.

أعراض خمول الغدة الدرقية، فيتو

نظام غذائي لمرضى خمول الغدة الدرقية

ومن الأطعمة التي يجب أن يتناولها مريض قصور الغدة الدرقية، وكذلك الأطعمة التي يجب أن يتجنبها:

أولا الأطعمة الممنوعة:-

-الفواكة ذات السكريات العالية.

-النشويات مثل الأرز والمكرونة والخبز المصنوع من الأرز الأبيض.

-السكر أو أقصى كمية هي (ملعقتان في اليوم).

-ممنوع وينصح بتقليل تناول المسكنات نظرا لتفاعلها مع عقار الثيروكسين.

-يمنع تناول الطعام أو أية عقاقير أخرى خاصة المسكنة قبل مرور ساعة من تناول عقار الثيروكسين حتى لا تؤثر على تأثير مفعول الثيروكسين.

ثانيا الأطعمة المسموح بها:

-تناول طبق من شوربة الخضار عند الجوع، أو كوب لبن خالي الدسم.

-يمكن تناول الخضراوات الطازجة، بأي كمية.

-مسموح باستخدام سكر الدايت بأي كمية، شرط أن يكون خاليا من الإسبرتام.

نصائح مهمة لمرضى خمول الغدة الدرقية

-ينصح بضرورة ممارسة رياضة المشى يوميا، حتى يساعد ذلك على تحفيز عملية الحرق داخل الجسم، ويساعد أيضا عقار "الثيروكسين" أن يأتي بمفعوله بنجاح.

-في حالة وجود ترهلات في الجلد، الناتجة عن قصور الغدة قبل معالجتها، ينصح بالذهاب إلى طبيب الجلدية والتجميل المختص، من أجل القيام بعدة إجراءات للتقليل من تلك الترهلات.

-عند تناول عقار الثيروكسين كثيرًا ما يشعر المرضى باضطراب أو خفقان في ضربات القلب، وقد يصابون بحالة من الهلع أو القلق، ولكن لا داع للهلع ويستطيع الطبيب وصف بعض العقاقير المناسبة مثل البروبرانولول (أندرال).

-زيادة ضربات القلب يتوافق طرديا مع زيادة عملية حرق الدهون، وهذا ما يفعله عقار "الثيروكسين"، ولكن هذا لا يعني أن يتناوله الأشخاص الأصحاء من أجل إحداث زيادة في ضربات القلب، وبالتالي زيادة حرق الدهون، فهذا يعد من أخطر الأمور على صحة القلب والغدة الدرقية، لذا ينصح باستشارة الطبيب أولا قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بالصحة العامة للإنسان.