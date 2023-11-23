أعراض الجدري عند الأطفال، يجب التعامل بحذر لمنع انتشار العدوى

أعراض الجدري عند الأطفال، الجدري من الفيروسات المعدية التى تنتشر فى فترات المدارس بين الأطفال نتيجة اختلافهم معا.

وأعراض الجدري عند الأطفال، معروفة حيث يميزها الطفح الجلدى، وللاسف أعراضه مزعجة وتقلق الأمهات كثيرا.

أعراض الجدري عند الأطفال

ويقول الدكتور أيمن عوض استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الجدري فيروس شديد العدوى يدخل الجسم فى البداية مثله مثل فيروس البرد ثم تبدأ أعراضه فى الظهور، ومن أعراض الجدري عند الأطفال:-

ارتفاع درجة حرارة الجسم

الصداع

فقدان الشهية

الشعور بالتعب والهمدان

آلام العظام والمفاصل

ظهور طفح جلدي بالوجه والبطن ثم ينتشر بالجسم.

الطفح الجلدي عبارة عن فقاعات حمراء تحتوى على سائل شفاف اللون.

الحكة.

وأضاف استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الجدري من الفيروسات التى تظهر اعراضها على الجلد وهو ينتشر عادة فى فترة تغيير الفصول ومع انتظام الدراسة ينتشر الفيروس نتيجة تواجد الأطفال معا لفترة طويلة خلال اليوم الدراسي، وينتقل الجدري عن طريق اللمس والنفس، حيث أن قشور الطفح الجلدي عندما تتطاير تسبب العدوى، لذا يجب الحذر حيث يجب على كل ام عند ظهور اعراض الجدري عند الأطفال عدم خروجهم من المنزل وعزلهم لمنع انتشار العدوى بين أشقائهم، كما يجب التنبيه عل كل طفل عدم استخدام أدوات غيره.

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أسباب الجدري عند الأطفال

وتابع، أن فيروس الجدري مثله مثل أى فيروس يدخل الجسم عن طريق الفم أو الأنف ثم يستقر بالجسم وعندما انتهى فترة حضانة الفيروس تبدأ أعراضه فى الظهور حيث تظهر على الطفل علامات التعب والمرشح ثم ترتفع حرارته ويظهر الطفح الجلدي بالجسم وعادة يظهر الطفح الجلدي بالوجه والبطن والظهر واليدين، وهو عبارة عن فقاعات تمتليء بسائل شفاف وتسبب الحكة الشديدة للطفل.

اعراض الجدري عند الأطفال، فيتو

وأوضح استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة أن الإصابة بالجدري تحدث مرة واحدة في العمر حيث تحدث مناعة الطفل بعد ذلك طوال حياته.

علاج الجدري عند الأطفال

وأضاف أن علاج الجدري عند الأطفال سهل وبسيط ولا يحتاج مضاد حيوى لأنه مرض فيروسي، فهو فقط يحتاج صبر الأمهات ومراعاة آلام الصغار، حيث يعانى الطفل من الطفح الجلدي المسبب للحكة وبالتالى العلاج هنا عادة يكون من خلال علاج الأعراض لحين انتهاء الأعراض خلال خمسة أيام.

نصائح يجب اتباعها مع الطفل مريض الجدري

وهناك بعض النصائح التى تساعد فى علاج الجدري عند الأطفال، منها:-

المواظبة على الخوافض والمسكنات ومضادات الالتهاب إلى وصفها الطبيب المعالج.

دهان الجلد بالملطفات والكريمات التى نصح بها الطبيب لتهدئة الشعور بالحكة.

الراحة التامة للطفل حيث يجب أن يلازم السرير للحفاظ على مناعته ما يساعد فى شفائه سريعا.

تناول المياه والعصائر الطبيعية بقليل من السكر.

مراعاة عدم حك الفقاعات عند الاستحمام حتى لا تتسبب في ندبات للطفل.