وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

مشروعات الخطة الاستثمارية

وفي بداية اللقاء استعرض اللواء هشام آمنة مع اللواء أشرف عطية مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024، والتي تبلغ اعتماداتها المالية حوالي 610.1 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأشار محافظ أسوان إلى سعى المحافظة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحداث نقلة نوعية وحضارية وجمالية على أرض المحافظة، حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى والعملاقة التنموية والخدمية، أبرزها ملفات البنية التحتية والمشروعات المتعثرة والتطوير والتجميل والرصف، ونجحت المحافظة في تنمية مواردها ليساهم كل ذلك في تحقيق الكثير من المكاسب والعائد الإيجابي.

Advertisements

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية والمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذها علي أرض الواقع.

خفض أسعار السلع الغذائية

كما حرص وزير التنمية المحلية خلال اللقاء علي متابعة جهود محافظة أسوان في تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضي لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع في أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 % والتي تشهد إقبالًا من المواطنين في مختلف المحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات فخامة الرئيس السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة من محدودي الدخل، وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى.

كما أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، علي قيامه بتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت بصفة مستمرة لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والاطمئنان على جودة السلع، وشراؤها بأسعار مخفضة.

وشدد محافظ أسوان على مسئولي التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 %، مع التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين، مكلفًا بمواصلة تنظيم الحملات المتتالية للضرب بيد من حديد على أى محاولات للإحتكار وزيادة الأسعار، حيث أن الدولة لن تسمح بالتلاعب فى ذلك، وأكد ضرورة الالتزام بالإعلان عن هذه الأسعار فى أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

واستعرض اللقاء جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضي الدولة، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها أو البناء المخالف أو التعديات علي الأراضي الزراعية، وشدد اللواء هشام آمنة علي أن الدولة ستواجه بكل حسم أى محاولات للبناء على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، وأن هناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التى تم رصدها فى جميع المحافظات.

وأشار أشرف عطية، إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى تم رصدها فى عدد من المدن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضى الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة وبصفة خاصة الأراضى الزراعية.

ولفت الي أن المحافظة نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 21 نوفمبر الجاري في إزالة 201 حالة بناء مخالف علي مساحة حوالي 57 ألف متر مربع وكذا إزالة 228 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 16 فدانا، مؤكدًا علي توجيه رؤساء المدن بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم، وضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة اللواء هشام آمنة لمشروعات تطوير المجازر على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الخطة المتكاملة التي تتابع تنفيذها الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المجازر علي مستوي الجمهورية بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض، علاوة على توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة طوال العام، وأيضًا الحفاظ على البيئة من التلوث، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة بالاستفادة من جميع المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة وصحية.

ومن جانبه أشار محافظ أسوان إلي أنه مستهدف تطوير وتحديث 3 مجازر كمرحلة أولى هم مجازر دراو وكلح الجبل بإدفو، مع تحويل مجزر أسوان الرئيسى بالشلال إلى مجزر مركزى للوفاء بمتطلبات السوق المحلى والاستثماري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبإشراف من وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتعمير، لافتًا إلى أن عملية التطوير والتحديث تهدف للقضاء علي الذبح خارج المجازر.

وتطرق اللقاء متابعة وزير التنمية المحلية معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة " والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزي أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" المستهدفة وتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في القرى المستهدفة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة تشهد العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعي، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم، مؤكدًا على الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بمستوى عالي من التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين، وفى حالة وجود تباطئ أو تقاعس من أى شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم استبعاده على الفور.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان عدد من مشروعات التطوير وتحسين الخدمات التي تشهدها المحافظة ومنها تنفيذ مشروع «ممشى مصر» والذي يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقي الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتساهم في إتاحة الفرصة أمام المواطنين بالمحافظة والزائرين من المحافظات المجاورة للاستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان الخالد مؤكدًا أنه تم إنهاء 95% من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كيلومترات، وجارى العمل على تنفيذ باقي أجزاء المشروع بكورنيش النيل الجديد.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه أعطي توجيهاته المشددة بتكثيف الأعمال المطلوبة طبقا للبرامج الزمنية، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي وخاصة في المستويين الثاني والثالث، حيث يضم المستوى الثاني 48 محلا وكافتيريا وبازارا، علاوة على عدد 2 مطعم سياحي على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك شدد على تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، وكافة متطلبات ذوي الهمم في الحركة طبقا للكود المصري، فيما سيضم المستوى الثالث المشي الزجاجي والذي سيراعى فيه توفير كافة معايير الأمان، بينما تم إنهاء 95 % من المستوى الأول بطول 4 كم.