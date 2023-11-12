أعراض الجدري عند الأطفال، وطرق العلاج

أعراض الجدري عند الأطفال، الجدري من الأمراض المعدية التى تنتشر عادة بين الأطفال خاصة فى فترة الدراسة نتيجة اختلاط الصغار معا طوال اليوم الدراسي.

وأعراض الجدري عند الأطفال، معروفة ويتم ملاحظتها على الطفل سريعا ولكن أحيانا تتشابه مع أعراض الحساسية.

أسباب الجدري عند الأطفال

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة إن الجدري من الفيروسات شديدة وسريعة العدوى التى يصاب بها الصغار وعادة تنتشر فى فترة تغيير الفصول وفى فترة المدارس نتيجة اختلاط الصغار معا طوال اليوم الدراسي، ويدخل الفيروس الجسم من خلال الفم أو الانف أو العين حيث يستقر ثم يهاجم الجسم بعد انتهاء فترة حضانة الفيروس وتبدأ الأعراض فى الظهور على الجلد بعد اسبوع من دخول الفيروس الجسم.

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أعراض الجدري عند الأطفال

واضاف عوض، أن من أعراض الجدري عند الأطفال:-

ارتفاع درجة حرارة الجسم

الصداع

فقدان الشهية

الشعور بالتعب والهمدان

آلام العظام والمفاصل

ظهور طفح جلدي بالوجه والبطن ثم ينتشر بالجسم.

الطفح الجلدي عبارة عن فقاعات حمراء تحتوى على سائل شفاف اللون.

الحكة.

أعراض الجدري عند الأطفال، فيتو

فترة حضانة فيروس الجدري

وتابع، أن الأعراض تظهر فى البداية على أنها أعراض نزلة برد عادية حيث يصاب الطفل بالترشح والتعب والسخونة ثم يظهر الطفح الجلدي بعدها على الظهر والبطن والوجه واليدين، والطفح الجلدى الذى يصاب به الطفل يكون عبارة عن فقاعات بالجسم تحمل سائل شفاف، وتسبب الحكة الشديدة والمزعجة للطفل، وتستمر الأعراض حوالى اسبوع ثم اختفى تدريجيا ولكن لحسن اختفائها تماما لا يجوز اختلاط الطفل بأى شخص لأن الجدري مرض معدى، لذا يجب عزل الطفل حتى بعد شفاءه باسبوعين لأنه يظل سبب للعدوى حتى بعد اختفاء الأعراض باسبوعين.

علاج الجدري عند الأطفال

وأوضح الدكتور أيمن عوض، أن علاج الجدري عند الاطفال سهل وبسيط ولا يحتاج مضاد حيوي لأن المرض فيروسي وليس بكتيري، ولكنه يحتاج الصبر واتباع بعض النصائح، منها:-

المواظبة على الخوافض والمسكنات ومضادات الالتهاب إلى وصفها الطبيب المعالج.

دهان الجلد بالملطفات والكريمات التى نصح بها الطبيب لتهدئة الشعور بالحكة.

الراحة التامة للطفل حيث يجب أن يلازم السرير للحفاظ على مناعته ما يساعد فى شفائه سريعا.

تناول المياه والعصائر الطبيعية بقليل من السكر.

مراعاة عدم حك الفقاعات عند الاستحمام حتى لا تتسبب في ندبات للطفل.