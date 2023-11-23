رقم مميز ينتظر هالاند أمام ليفربول، والريدز يبحث عن انتصار غائب منذ 2015

مانشستر سيتي ضد ليفربول، يحتضن ملعب الاتحاد، يوم السبت المقبل، قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول.



ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار بملعب الاتحاد بعدما حقق الريدز آخر 14 مباراة فوزا واحد في آخر 14 مباراة خاضها خارج ملعبه في البريميرليج أمام مانشستر سيتي بعد التعادل في 5 مباريات وتلقي 8 هزائم وتحقيق فوز واحد.

وجاء فوز ليفربول الوحيد في أول زيارة ليورجن كلوب، مدرب الريدز، لملعب الاتحاد في شهر نوفمبر من عام 2015 بنتيجة (4-1).

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ويعول ليفربول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح، والذي سبق وأن واجه مانشستر سيتي في 19 مباراة في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 5 آخرين.

هالاند يسعي لرقم مميز

وعلي الجانب الآخر يعول مانشستر سيتي على نجمه هلاند الذي سجل 49 هدفًا في 47 مباراة خاضها في البريميرليج رفقة الفريق السماوي، وإذا سجل أمام ليفربول فسيحطم الرقم القياسي كأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في المسابقة، والذي يملكه أندي كول في 65 مباراة، ومع ذلك يبقى ليفربول واحد من فريقين لم يهز النرويجي شباكهما في المسابقة، إلى جانب برينتفورد.

مشوار ليفربول في الدوري الانجليزي آخر 23 مباراة

ولم يخسر ليفربول سوى لقاء واحد في آخر 23 مباراة خاضها في الدوري ( بعدما حقق 15 انتصار- 7 تعادلات)، ومع ذلك لم يحقق أي انتصار في آخر 3 مباريات خاضها خارج ملعبه، كما لم يحافظ على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات خاضها أيضًا خارج أرضه.

مشوار مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي آخر 23 مباراة

وعلى الجانب الآخر حقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 23 مباراة خاضها على ملعبه، وفي حال حقق الفوز يوم السبت، فسيعادل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي والذي يملكه سندرلاند بين ديسمبر 1890 وأبريل 1892.

جوارديولا ضد كلوب

وتواجه بيب جوارديولا، ويورجن كلوب، أكثر من أي مواجهة لأي منهما مع أي مدرب آخر، بواقع 28 مرة، ويعد كلوب أكثر المدرب تحقيقًا للانتصارات أمام جوارديولا بواقع 12 مرة، كما يعد جوارديولا أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات أمام كلوب بواقع 11 مرة.

وبشكل عام واجه كلوب مانشستر سيتي في 25 مباراة سابقة، حقق خلالها 11 انتصارًا و6 تعادلات وتعرض لـ8 هزائم، بينما واجه جوارديولا ليفربول في 20 مباراة سابقة، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادل 5 مرات وتعرض للهزيمة 8 مرات أيضًا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينغهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط