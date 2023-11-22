رقم تاريخي جديد ينتظر محمد صلاح في مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

ينتظر محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، رقما تاريخيا في مواجهة الريدز أمام مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

محمد صلاح

وحطم محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية رفقة ليفربول في كافة البطولات إلا أن الفرعون المصري على موعد مع رقم تاريخي جديد إذا سجل هدفا في مواجهة مانشستر سيتي.

وحال تسجيل محمد صلاح هدفا في شباك مانشستر سيتي سيكون محمد صلاح اللاعب الـ 11 الذي يسجل 150 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسجل محمد صلاح 147 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويترقب عدد كبير من الجمهور مباراة ليفربول القادمة بفارغ الصبر، حيث يسعى كلا الفريقان في تحقيق الفوز خلال المباراة القادمة واقتناص النقاط الذي يؤهلهم في جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي 2023.

موعد مباراة ليفربول أمام مان سيتي

ومن المقرر أن يخوض فريق نادي ليفربول مباراة من العيار الثقيل أمام فريق نادي مانشستر سيتي وذلك علي ارضية ملعب الاتحاد وذلك يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري، حيث أنه من المقرر أن تبدأ انطلاق صافرة بداية المباراة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسيتم نقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

تردد قناة beIN Sports HD 1

التردد:11013

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

ويأتي ترتيب ليفربول في الدوري الانجليزي 2023 محتلا المركزي الثاني برصيد 27 نقاط

تردد قناة بين سبورت الرياضية على عرب سات

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي (H)

EFC: 5/6

كشف أسطورة ليفربول جون بارنز، أن النادي يعرف تماما الموعد الذي سيرحل فيه نجم الفريق محمد صلاح قائد منتخب مصر عن صفوف الريدز.

موعد رحيل صلاح



وقال بارنز في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "نعرف الوضع مع محمد صلاح، إنه بطل للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وسيكون بطلا في السعودية، لكنه قال: إنه يريد البقاء في ليفربول حتى نهاية عقده، أنا متأكد من أن الفرصة متاحة للانتقال إلى السعودية، أما متى فلا نعرف".

وختم: "أتوقع أن يبقى في ليفربول بالعامين المقبلين، إذا تغير ذلك فليتغير.. لم يرحل لأنه أراد البقاء والنادي أراد الاحتفاظ به، سيبلغ من العمر 32 أو 33 عاما في نهاية عقده، لذا لا أعتقد أن رحيله سيكون في المستقبل القريب سواء في يناير 2024 أو الصيف المقبل".

ووقع صلاح عقدا جديدا مع ليفربول مدته 3 سنوات فقط في العام 2022، لكنه كان حصل على عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم استهدافه مرة أخرى من قبل أندية الدوري السعودي في نهاية الموسم الحالي.

النجم سجل 10 أهداف في 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الكروي الحالي.