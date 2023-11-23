الخميس 23 نوفمبر 2023
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رياضة

قائد برشلونة السابق: تشافى قادر على الفوز بكل البطولات مع البارسا

تشافى، فيتو
تشافى، فيتو

برشلونة، أكد كارلوس بويول، قائد نادي برشلونة السابق، على ثقته في تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للعملاق الكتالوني في الحصول على البطولات خلال الموسم الحالي.

 

كارلوس بويول قائد نادي برشلونة السابق

 

وقال بويول في تصريحات تصريحات ابرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لدي ثقة في برشلونة وتشافي، وسننافس على كل شيء. أعتقد أن النادي يثق في تشافي، ليس هناك أي سبب للشك".

وأضاف: "أعتقد أن ديكو والرئيس يثقان بتشافي، ويؤمنان بالمشروع وبأنه الشخص المناسب. وواثق بأننا سننافس على كل شيء".

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وعلق بويول على تصريحات تشافي بشأن التأثير السلبي للصحافة على أداء الفريق، قائلا: "عندما كنت ألعب وكنت شابًا، تعلمت أنه لا يمكن التحكم في الآراء. عليك أن تركز على ما يمكنك التحكم فيه".

 

وأردف: "وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أيضًا أن تشتت انتباهك، لذلك يجب الانعزال. لم تفاجئني كلمات تشافي.

 

من ناحية أخرى دخل فريق برشلونة الإسباني في مفاوضات جادة لضم فيتور روكي مهاجم أتلتيكو باراناينسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وجاءت تحركات الفريق الكتالوني، بعد إصابة نجمه جافي بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في مباراة منتخب إسبانيا أمام نظيره جورجيا التي جمعت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا.

وحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة سيكون قادرا على التعاقد مع فيتور روكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب الإصابة الطويلة التي تعرض لها جافي.

 

 

 

رد فعل برشلونة بعد إصابة جافي

وكشفت تقارير صحفية عن رد فعل نادي برشلونة  تجاه لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عقب إصابة جافي نجم البارسا.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن  برشلونة غاضب من لويس دي لا فوينتي والاتحاد الإسباني بعد إصابة جافي الخطيرة أمام جورجيا.

ويرى برشلونة أن مشاركة جافي في المباراة لم تكن ضرورية، خاصة أن إسبانيا تأهلت بالفعل إلى يورو 2024.

وأكدت الإذاعة أن برشلونة يدرك أن جافي لا يحب الحصول على قسط من الراحة، لكن النادي غاضب من أن المدرب دفع به في مباراة غير مهمة، رغم علمه بأن اللاعب يشارك باستمرار مع برشلونة.

وواصلت:" برشلونة أن التعويض المالي من الفيفا الذي سيتراوح بين 4 و5 ملايين يورو لا يعوض خسارة لاعب بارز مثل جافي حتى نهاية الموسم".

وأشارت إلى أن جافي منذ ظهوره الأول مع المنتخب في عام 2021، لعب كل مباريات الماتادور 27 مباراة، بما في ذلك 23 مرة في التشكيل الأساسي.

وكان تقرير صحفي، كشف عن كواليس ما حدث في غرفة ملابس المنتخب الإسباني عقب مباراة جورجيا بعد إصابة جافي.

وتعرض جافي للإصابة خلال المشاركة في فوز إسبانيا على جورجيا 3-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

إصابة جافي بالرباط الصليبي 

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه: "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى"، لكن كشفت تقارير، أنه مصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" كانت أجواء غرفة الملابس عقب إصابة جافي أشبه بالجنازة، حيث تأثر نجوم إسبانيا بشكل قوي بما حدث لزميلهم.

وأشارت إلى أن جافي دخل في حالة من البكاء بعد أن وصل غرفة الملابس، وحرص الجميع على إظهار الدعم له وتحيته في هذه اللحظة الصعبة.

وأوضحت أن عقب إبلاغ جافي بنتيجة الفحوصات الأولى، ظهر نجم برشلونة وكأن العالم قد سقط عليه، ولم يكن قادرا على إخفاء حزنه.

وواصلت الصحيفة: "الأجواء كانت درامية للغاية، وغادر جافي معتمدا على عكازين ركب بهما السيارة مع ألبرت لوك المدير الرياضي للاتحاد الإسباني".

 

 

برشلونة يقترب من ضم فيتور روكي بعد إصابة جافي

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