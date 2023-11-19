الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

برشلونة يعود لمفاوضات التعاقد مع نجم وسط ريال سوسيداد

ريال سوسيداد، فيتو
ريال سوسيداد، فيتو

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة سيعود بقوة لبدء مفاوضات لضم مارتن زوبيميندي، لاعب وسط ريال سوسيداد.

ويعتبر زوبيميندي بحسب التقارير الإسبانية، هو مطلب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، ليكون خليفة سيرجيو بوسكيتس في الفريق.

اهتمام برشلونة بالتعاقد مع زوبيميندي 

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يبدي فيها النادي اهتمامه بضم اللاعب، إذ سعى برشلونة سابقًا لضمه من أجل تعويض رحيل بوسكيتس، ولكن رفض اللاعب الرحيل عن صفوف فريقه.

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وأوضحت "سبورت"، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن برشلونة يعتقد بأن زوبيميندي لاعب مهم للمستقبل ويستحق بذل مجهود كبير من أجله، ويمكن أن يمثل حقبة في النادي، البارسا سيبذل كل ما في وسعه من أجله قدومه.

ويعد زوبيميندي من أفضل لاعبي خط الوسط المدافع في الدوري الإسباني، ويمتلك اللاعب عقدًا طويلًا مع ريال سوسيداد حتى الـ30 من يونيو 2027، بعدما قام بتمديده في العام الماضي لمنع رحيله لأي نادٍ آخر.

أرقام ومسيرة زوبيميندي 

ولد مارتن زوبيميندي، في إسبانيا عام 1999، وبدأ مسيرته في عالم كرة القدم منذ سن صغيرة، حتى التحق بأكاديمية ريال سوسيداد وبدأ في التدرج بها بالمراحل السنية المختلفة.

وقدم زوبيميندي مستويات مميزة خلال مشواره مع سوسيداد، في الفئات السنية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في الدوري الإسباني أمام خيتافي في موسم 2018-19.

وفي موسم 2019-20، بدأ اللاعب في الحصول على فرص أكثر للمشاركة مع الفريق الأول لريال سوسييداد، حتى كانت انطلاقته الحقيقية في موسم 2020-21، عندما أصبح من العناصر الأساسية للفريق، وفي ذلك الموسم شارك في 31 مباراة بالدوري.

 

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