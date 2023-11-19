برشلونة ينافس ليفربول ومانشستر سيتي على ضم نجم بايرن

دخل برشلونة الإسباني، في سباق التعاقد مع ليروي ساني جناح بايرن ميونخ الألماني، لتشتعل المنافسة مع ناديي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، الراغبين في الحصول على خدمات اللاعب.

وينتهي عقد ليروي ساني مع بايرن ميونخ في 2025 ولم يجدد بعد مع الفريق البافاري، وهو ما دفع كبار أوروبا للتنافس للحصول على خدماته خاصة أن السعر لن يكون كبيرا في ظل اقتراب انتهاء عقده.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن برشلونة ركز في الأشهر الأخيرة، على إمكانية ضم ساني إذا لم يجدد تعاقده مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، فمن الممكن أن يكون لاعب مانشستر سيتي السابق أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في فترات الانتقالات المقبلة.

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وأضافت: “قبل بضعة أسابيع، تحدث الصحفي فابريزيو رومانو عن محادثات جديدة بين ساني وبايرن، على الرغم من عدم وجود اتفاق ملموس كما أنه ليس وشيكًا في الأسابيع المقبلة، وهذا الوضع يبقي برشلونة في حالة تأهب، حيث إن اللاعب يتناسب مع طلبات تشافي هيرنانديز المدير الفني في مركز الجناح”.

وتابعت: "في الواقع، اللاعب نفسه أوضح أن بايرن في عجلة من أمره لإعادة فتح المفاوضات، لكنه يركز على المنافسة حيث قال خلال المعسكر التدريبي مع ألمانيا: "لم أفكر في الأمر بعدـ النادي يريد إجراء محادثات، لكن في الوقت الحالي أريد التركيز على هذا الموسم".

وتألق ساني مع بايرن منذ وصوله، العام 2020، وسجل 47 هدفًا في 151 مباراة وفاز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الألماني.

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في صراع مع غريمه مانشستر سيتي، على الفوز بخدمات ليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني.

ويسعى مانشستر سيتي لإعادة نجمه السابق ليروي ساني الذي لعب فترة طويلة في ملعب الاتحاد، فيما يسعى الريدز لضمه لتدعيم خط هجوم الفريق، وتعويض رحيل محمد صلاح "المحتمل" في عام 2024.

وينتهي عقد ساني مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم المقبل فقط، مما يضعهم في موقف ضعيف أثناء محاولتهم تمديد إقامته.

وكشفت صحيفة (SportBild) أن ليفربول دخل بشكل مثير في السباق لإعادة ساني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وينافس ناديه السابق مانشستر سيتي.

وأضافت أن بايرن يريد اغتنام الفرصة للتحدث مع ممثل ساني، فالي رمضاني، بعد فترة التوقف الدولية،ومن المرجح أن تكثف المحادثات في الأسابيع المقبلة حيث يهدف بايرن إلى التوصل إلى اتفاق لجعل ساني أحد أفضل الوراتب في الفريق.

فيما كشف كريستوف فروند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن مدى صحة رغبة ناديه في عدم تجديد عقد النجم الألماني ليروي ساني.

وينتهي عقد ليروي ساني مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم المقبل، وسط أنباء تفيد بنية ليفربول ضمه، تحسبًا لرحيل النجم الدولي المصري محمد صلاح.