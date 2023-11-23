المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، باستهداف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس الأربعاء، أن 190 شخصًا من المصابين والمرضى، بالإضافة إلى مرافقيهم وفرق طبية عدة، تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، إلى مستشفيات أخرى جنوبي قطاع غزة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في تغريدة على موقع "إكس": "اليوم، قامت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وفرق الأمم المتحدة بإجلاء 190 شخصًا مصابًا ومريضًا، ومرافقيهم، وعدد من فرق الطب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى مستشفيات أخرى في جنوب قطاع غزة، في حين لا يزال العديد من الجرحى ومرافقيهم إلى جانب الطاقم الطبي في المستشفى".

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وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن "الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، تم نقلهم إلى مستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، وتم نقل مرضى الغسيل الكلوي إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح".

وذكر أيضًا أن "14 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، وحافلتين للأمم المتحدة، ومركبات أخرى شاركت في عملية الإجلاء".

وأعلنت حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر الجاري، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمدة 4 أيام، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.