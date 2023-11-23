إعلام فلسطيني: اعتقال مدير مستشفى الشفاء وأطباء وعشرات الجثث ملقاة بالطرقات لا يستطيع أحد دفنها

أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن أحد أطباء مستشفى الشفاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عاملين وكوادر طبية بينهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي خلال إجلائهم.

وأضاف الطبيب: خلال نقلنا من المستشفى شاهدنا عشرات من جثث الشهداء ملقاة في الطرقات ولا يستطيع أحد دفنها".

#فيديو| هتافات غاضبة في مستشفى رفيديا بنابلس بعد الإعلان عن ارتقاء الشهيد عز الدين الحافي الذي استشهد جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم بلاطة pic.twitter.com/htGZ0KcB09 Advertisements November 22, 2023

وفي نفس السياق علت هتافات غاضبة في مستشفى رفيديا بنابلس بعد إعلان ارتقاء الشهيد عز الدين الحافي الذي استشهد جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم بلاطة.



وأمس أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، بدء إجلاء المرضى المتبقين في مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأوضحت خدمة الإنقاذ أن 14 سيارة إسعاف وصلت إلى المستشفى اليوم، وتم تنسيق الإجلاء مع الأمم المتحدة والمجموعة الطبية لأطباء بلا حدود، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكان جيش الاحتلال طالب بإخلاء المستشفى لأسابيع منذ أن سيطرت قواته على المركز الطبي، حيث يزعم أن حماس لديها مركز قيادة هناك، وكانت تستخدم المشفى كقاعدة لعملياتها العسكرية.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، إن هناك أكثر من 250 مريضا في المنشأة، كما لا يزال حوالي 400 نازح يحتمون في المرفق.

ومن جانبه كذب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الرواية الإسرائيلية التي تزعم استخدام حركة حماس للمستشفيات داخل قطاع غزة في الأغراض العسكرية.

وأكد المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حركة "حماس" للمستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية.

تزويد سكان غزة بالمساعدات الإنسانية

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط: "تحرم إسرائيل المجتمع الدولي، من بين ذلك روسيا، من فرصة تزويد سكان غزة بالمساعدات الإنسانية اللازمة".



وأضاف: "الإصابات وعمليات القتل الجماعية للأطفال التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته، فضلا عن الهجمات على المدارس والمستشفيات، والتي أدت إلى مقتل الأبرياء، تثير قلقًا بالغًا".

وتابع: "يتم ضرب أهداف مدنية أخرى مثل المساجد، والكنائس، ومخيمات اللاجئين، ومواقع الأمم المتحدة التي يلجأ إليها النساء والأطفال في غزة هربا من القصف. وهذا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وقد سمعنا مزاعم حول مواقع قيادة "حماس" ومخابئ يفترض أنها موجودة فيها، لكننا لم نر حتى الآن أدلة مقنعة على ذلك".



وأكد أن روسيا تأمل في أن يكون الاتفاق بين حماس وإسرائيل خطوة مهمة لوقف التصعيد.

وكان إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق فجر مفاجأة وكشفت كذب المزاعم الإسرائيلية بشأن اكتشاف مخابئ أسفل مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وقال باراك، في مقابلة مع مذيعة "سي إن إن"، كريستيان أمانبور، إن المخابئ أسفل مستشفى الشفاء بناها متعاقدون إسرائيليون قبل عقود.



وأوضح باراك: "منذ عقود مضت، كنا ندير المكان. لذلك أبقيناهم. لقد مضت عقود، عدة عقود، ربما منذ 5 أو 4 عقود، حيث ساعدناهم على بناء هذه المخابئ، من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى ضمن الحجم المحدود للغاية لهذا المجمع".

وقال باراك: "لقد كان معروفًا منذ سنوات عديدة أن لديهم مخابئ تم بالأساس بناؤها من قبل متعاقدين إسرائيليين تحت مستشفى الشفاء، زاعمًا أنه جرى استخدامها كمركز قيادة لحماس، وهذا النوع من تقاطع الأنفاق العديدة هو جزء من هذا النظام".