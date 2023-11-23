الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

بالأسماء، 21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

بالاسماء..21 مواطنا
بالاسماء..21 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية

 

 

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 2232 لسنة 2023


وتضمن نص القرار،وزارة الداخلية قـرار رقم 2232 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر  مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  محمد حازم محمد حنفى - وآخرهم  حسن محمد عبد الله محمد عبد الله) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. 

Advertisements

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

 1 / محمد حازم محمد حنفى القاهرة 7/8/1996 الألمانية 2 / حاتم مجدى كامل محمد السيد القاهرة 27/9/1994 « 3 / ناجى موسى عيد حسان جعرور القاهرة 21/1/1991 « 4 / مؤمن على حسن محمد أبو شهبة القاهرة 14/4/1986 « 5 / محمود أحمد فهمى محمد أمين سلامة الشرقية 20/8/1980 « 6 / أحمد محمد على أبو الفتوح الشرقية 9/11/1998

 « 7 / محمد حسام الدين على عبد الناصر البحر الأحمر 14/10/1983 « 8 / إيهاب أحمد محمد العواد أسيوط 30/1/1984 « 9 / شادى أحمد السيد حسن داود الإسكندرية 28/5/1987 « 10 / محسن محمد سيد أحمد مهدى قنا 3/10/1988 « 11 / أحمد رمضان السعيد الصاوى المرسى ألمانيا 28/4/2001 « 12 / فارس محمد فارس أحمد محمد بنى سويف 8/7/2012 

« 13 / أحمد عادل عبد الجواد السيد أبو المجد القليوبية 27/10/1980 الهولندية 14 / أحمد الهادى محمد عبد المعبود الشرقية 24/9/1988 « 15 / محمود موسى محمد محمد سليمان الإسكندرية 2/4/1991 « 16 / محمود السيد محمود يس العشماوى السعودية 21/2/1988 « 17 / أحمد مجدى محمد العزبى القاهرة 2/7/1975 « 18 / دينا محمد ممدوح أحمد زكى القاهرة 20/8/1989

 

 « 19 / زينات صابر محمد محمد القاهرة 18/2/1949 الكويتية 20 / هالة عبد الحميد حسن محمد نديم الإسكندرية 19/1/1968 العمانية 21 / حسن محمد عبد الله محمد عبد الله بوليفيا 2/2/1998 البوليفية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاحتفاظ بالجنسية المصرية التنازل عن الجنسية المصرية التجنس بالجنسية الأجنبية الجنسية الاجنبية الجنسية المصرية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، تعرف على الشوارع والكباري والمحاور الأكثر زحاما بالقاهرة والجيزة

الداخلية تعلن مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد لمدة 3 أشهر

ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 837 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط 

الأمن العام يضبط 189 قطعة سلاح ناري وينفذ 86 ألف حكم قضائي

ضبط 8 أشخاص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة فى القاهرة (صور)

خلال 24 ساعة، حملات أعلى الطرق تحرر 60 ألف مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي في الشرقية

الأمن العام يضبط 12 ديلر لتجارة المخدرات فى المحافظات ( صور)

الأكثر قراءة

سقوط كوبري مشاه في المهندسين (صور)

العناية الإلهية تنقذ 5 أشخاص، الدفع بمعدات وأوناش لرفع كوبرى مشاة المهندسين المنهار (فيديو وصور)

اليوم انطلاق مؤتمر تحيا مصر فلسطين باستاد القاهرة الدولي

9 مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

حماس طلبت تغييرًا، الإذاعة الإسرائيلية تكشف سبب تأخر بدء اتفاقية الهدنة بغزة

أبرزها مانشستر سيتي ضد ليفربول، مواعيد الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

لحظة اعتقال مستشار أوباما بعد إهانته عاملا مصريا والتطاول على النبي محمد وسب الفلسطينيين (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء روس وصلوا بيونج يانج لتشغيل القمر الصناعي

محاكمة جاسوس كشف فضائح المسئولين في نادٍ شهير

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 23-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

هل تعمد نابليون تفجير أهرامات مصر؟ فيلم عالمي جديد يثير جدلا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 نتائج لعملية طوفان الأقصى على الرأي العام الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية