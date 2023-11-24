الذبحة الصدرية، أخطر مضاعفات ارتفاع الكوليسترول في الدم، ونصائح للتعامل معه

تشمل أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول النظام الغذائي والتدخين والوراثة، ونادرًا ما يسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضًا، لذلك من المهم إجراء فحوصات روتينية للكوليسترول إذا كنت معرضًا للخطر.

ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الحالة يمكن أن تظهر في كثير من الأحيان دون أي أعراض حقيقية، فقد لا يعرف المريض حتى أنه مصاب به.

ارتفاع نسبة الكوليسترول، فيتو

ما هو الكوليسترول؟

الكوليسترول هو نوع من الدهون، وهي مادة شمعية شبيهة بالدهون ينتجها الكبد بشكل طبيعي ويعد حيوي لتكوين أغشية الخلايا وبعض الهرمونات وفيتامين د.

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ولا يذوب الكوليسترول في الماء، لذلك لا يمكنه الانتقال عبر الدم من تلقاء نفسع لذلك للمساعدة في نقل الكولسترول، ينتج الكبد البروتينات الدهنية.

البروتينات الدهنية هي جزيئات مصنوعة من الدهون والبروتين، والتي تحمل الكولسترول والدهون الثلاثية، وهو نوع آخر من الدهون، من خلال مجرى الدم، الشكلان الرئيسيان للبروتين الدهني هما البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL).

ويطلق اسم كوليسترول LDL هو أي كوليسترول يحمله البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، فإذا كان دمك يحتوي على الكثير من الكولسترول LDL، فقد يتم تشخيص إصابتك بارتفاع نسبة الكولسترول، وبدون علاج قد يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ونادرا ما يسبب ارتفاع الكولسترول أعراضا في البداية لهذا السبب من المهم فحص مستويات الكوليسترول لديك بشكل منتظم.

أعراض ارتفاع الكولسترول

في معظم الحالات، يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول حالة "صامتة" وعادة لا يسبب أي أعراض وكثير من الناس لا يدركون أنهم يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم حتى يصابوا بمضاعفات خطيرة، مثل نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

إن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة والدهون المتحولة قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول يمكن أن يؤدي التعايش مع السمنة أيضًا إلى زيادة خطر الاصابة، عوامل نمط الحياة الأخرى التي يمكن أن تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول تشمل الخمول والتدخين.

يمكن أن تؤثر الوراثة أيضًا على فرص الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول، وتنتقل الجينات من الآباء إلى الأبناء وتقوم جينات معينة بتوجيه الجسم حول كيفية معالجة الكوليسترول والدهون إذا كان الوالدين يعانيان من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فقد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة به أيضًا.

في حالات نادرة، ينجم ارتفاع نسبة الكوليسترول عن فرط كوليستيرول الدم العائلي، ويمنع هذا الاضطراب الوراثي الجسم من إزالة LDL وفقًالموقع "Healthline" الطبي، فإن معظم البالغين الذين يعانون من هذه الحالة لديهم مستويات إجمالية من الكوليسترول تزيد عن 300 ملليجرام لكل ديسيلتر ومستويات LDL أعلى من 200 ملليجرام لكل ديسيلتر.

وقد تزيد أيضًا الحالات الصحية الأخرى، مثل مرض السكري وقصور الغدة الدرقية، من خطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول والمضاعفات ذات الصلة.

عوامل الخطر لارتفاع نسبة الكولسترول

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول إذا كنت:

مصاب بالسمنة

تتناول الكثير من الدهون المشبعة والمتحولة، مثل تلك الموجودة في الوجبات السريعة

لديهم نشاط بدني محدود

تدخين منتجات التبغ

لديك تاريخ عائلي لارتفاع نسبة الكوليسترول

مصابًا بداء السكري أو أمراض الكلى أو قصور الغدة الدرقية

يمكن أن يعاني الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس والأعراق من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

مضاعفات ارتفاع نسبة الكولسترول

بدون علاج، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى تراكم الترسبات في الشرايين ومع مرور الوقت، يمكن لهذه اللوحة أن تضيق الشرايين، وتُعرف هذه الحالة بتصلب الشرايين.

تصلب الشرايين هو حالة خطيرة، ويمكن أن يحد من تدفق الدم عبر الشرايين كما أنه يزيد من خطر الإصابة بجلطات دموية خطيرة.

ويمكن أن يؤدي تصلب الشرايين إلى العديد من المضاعفات التي تهدد الحياة، مثل:

سكتة دماغية

نوبة قلبية

الذبحة الصدرية، أو ألم في الصدر

ضغط دم مرتفع

أمراض الأوعية الدموية الطرفية

فشل كلوي مزمن

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول أيضًا إلى خلل في توازن الصفراء، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة، وتعرف على الطرق الأخرى التي يمكن أن يؤثر بها ارتفاع نسبة الكوليسترول على الجسم.

كيفية خفض نسبة الكوليسترول بالدم؟

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فقد يوصي الطبيب بتغيير نمط حياتك للمساعدة في خفضه على سبيل المثال، قد يوصون بإجراء تغييرات على نظامك الغذائي، أو عادات ممارسة الرياضة، أو جوانب أخرى من روتينك اليومي وإذا كنت تدخن، فمن المرجح أن ينصحوك بالإقلاع عن التدخين.

ارتفاع نسبة الكوليسترول، فيتو

خفض الكوليسترول من خلال النظام الغذائي

وللمساعدة على تحقيق مستويات صحية من الكوليسترول والحفاظ عليها، قد يوصي الطبيب بإجراء تغييرات على النظام الغذائي.

على سبيل المثال، قد ينصحون بما يلي:

الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة والدهون المتحولة

اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الدجاج والأسماك والبقوليات

تناول مجموعة واسعة من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

اختر الأطعمة المخبوزة والمشوية والمطهية على البخار والمشوية والمحمصة بدلًا من الأطعمة المقلية

تجنب الوجبات السريعة والخيارات السكرية والمعبأة مسبقًا عندما يكون ذلك ممكنًا

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول أو الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة ما يلي:

اللحوم الحمراء، وصفار البيض، ومنتجات الألبان عالية الدهون

الأطعمة المصنعة المصنوعة من زبدة الكاكاو أو زيت النخيل

الأطعمة المقلية، مثل رقائق البطاطس، وحلقات البصل، والدجاج المقلي

بعض المخبوزات، مثل بعض ملفات تعريف الارتباط والكعك

وقد يساعد أيضًا تناول الأسماك والأطعمة الأخرى التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية على خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) على سبيل المثال، يعتبر سمك السلمون والماكريل والرنجة مصادر غنية للأوميجا 3 ويحتوي الجوز واللوز وبذور الكتان المطحونة والأفوكادو أيضًا على أوميغا 3.