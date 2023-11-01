نصائح مهمة يجب اتباعها لحماية طفلك من الكوليسترول (فيديو)

الكوليسترول من الدهون الضارة التى تدخل الجسم وتسبب مشاكل خطيرة بالشرايين والقلب، وللأسف يتكون الكوليسترول بالدم لأسباب عديدة.

والكوليسترول يمكن علاجه للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وللأسف فى وقتنا الحالى أصبح منتشرا بين الصغار نتيجة العادات الغذائية الخاطئة.

وتقول الدكتورة إيمان عز اخصائي التغذية العلاجية: إن الأطفال معرضين أيضا للإصابة بالكوليسترول الضار وليس الكبار فقط، وذلك بسبب الجينات والعوامل الوراثية ما يجعل لديهم قابلية للإصابة بالكوليسترول فى حالة التغذية الخاطئة التى تعتمد على الدهون والمقليات والوجبات السريعة ما يجعله عرضة لأمراض القلب فى عمر مبكر.

Advertisements

أعراض ارتفاع الكوليسترول عند الأطفال

وأضافت ايمان فى لقائها ببرنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية ten، أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل وتؤكد إصابته بالكوليسترول العالى بالدم، ومن هذه الأعراض:-

اصفرار حول العين

قلة تدفق الدم بأطراف الطفل ما يجعله يشعر بتنميل بها.

أن تكون شفاة الطفل زرقاء

وتابعت: إنه على الأمهات هنا إجراء تحليل الكوليسترول وعرضها على مختص لبدء مراحل العلاج، حيث يتبع الطفل علاجا دوائيا ونظاما غذائيا للتخلص من نسبة الكوليسترول المرتفعة بالدم.

نصائح مهمة تحمى طفلك من ارتفاع الكوليسترول

وقالت الدكتورة إيمان عز، أنه يجب على كل ام أن تتبع بعض النصائح لحماية الصغار من الكوليسترول الضار، ومن هذه النصائح:-

تناول الطعام داخل المنزل بقليل من الدهون.

تشجيع الصغار على تناول الخضروات والفاكهة الطازجة.

يجب إشراك الطفل فى تحضير الطعام الصحى حتى يحب تناوله.

الإكثار من تقديم الشوفان له لأنه يقلل من الكوليسترول بالدم.

يجب الإقلال من تقديم الوجبات السريعة والمقليات.

وارتفاع الكوليسترول بالدم عادة ليس له أعراض إلا فى حالة تراكمه على الشرايين مسببا تكون طبقة تعرف بالبلاك، ووقتها تكون الحالة خطيرة ويجب العلاج سريعا لتجنب مضاعفات الكوليسترول.

أعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم

من أعراض ارتفاع الكوليسترول بالدم:-

الغثيان، حيث تحدث بعض الاضطرابات في المعدة والأمعاء، والناتجة عن الطعام الدسم.

الشعور بالتعب الشديد، وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، حيث أن ارتفاع الكوليسترول يؤثر على إنتاج الهرمونات الهامة من قبل الغدة الدرقية.

ضيق التنفس، وهو ناتج عن وجود مشكلة في تدفق الدم بسبب ارتفاع الكوليسترول به.

آلام شديدة في الصدر، وهذا يعني احتمالية الإصابة بذبحة صدرية نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول.