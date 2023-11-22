أخبار الرياضة اليوم.. زيزو يتلقى عرضًا من السعودية.. سياسة جديدة من إدارة الزمالك في رواتب اللاعبين.. نجم ليفربول السابق يكشف موعد رحيل محمد صلاح

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة قرر اتخاذ نهج جديد في تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويمر نادي الزمالك بأزمة كبيرة بسبب قيمة الراتب المرتفع لعدد كبير من اللاعبين مما يشكل حملا كبيرا على خزائن نادي الزمالك.

كشفت خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية عن اقتراب نجم ريال مدريد من الانضمام إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل.

وقال رئيس تحرير ماركا إن لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد سينتقل للدوري السعودي وقد تكون وجهته لنادي الهلال.

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، توفير 50 حافلة مجانية، لنقل الجماهير من القاهرة إلى ستاد برج العرب، وذلك يوم الأحد المقبل، لمؤازرة ودعم فريق الكرة الأول، في المواجهة الهامة أمام أبو سليم الليبي بافتتاح مشوار الأبيض بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ينتظر محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، رقما تاريخيا في مواجهة الريدز أمام مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أثارت أنباء ترشيح علي هشام نصر، نجل نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ليكون مديرا إداريا لفريق اليد بنادي الزمالك تساؤلات جماهير القلعة البيضاء.

وكانت العديد من الأنباء، يوم أمس، قد أشارت إلى أن نادي الزمالك قرر ترشيح علي هشام نصر مديرا إداريا لفريق اليد بنادي الزمالك، إلا أن القلعة البيضاء لم تعلن رسميا حتى الآن.

كشف أسطورة ليفربول جون بارنز، أن النادي يعرف تماما الموعد الذي سيرحل فيه نجم الفريق محمد صلاح قائد منتخب مصر عن صفوف الريدز.

وقال بارنز في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "نعرف الوضع مع محمد صلاح، إنه بطل للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وسيكون بطلا في السعودية، لكنه قال: إنه يريد البقاء في ليفربول حتى نهاية عقده، أنا متأكد من أن الفرصة متاحة للانتقال إلى السعودية، أما متى فلا نعرف".

الحكام، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، الاجتماع مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، بشأن الأزمة المثارة حاليًا برفض الأخير اعادة الاختبارات لمحمد الحنفي ومحمد الصباحي ومحمود عاشور حكام الدوري، من أجل العودة لإدارة المباريات مرة اخرى.

تلقي أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عرضا من نادي الاتفاق السعودي بشكل شفهي.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب، أن زيزو تلقى اتصالا من أحد وكلاء اللاعبين لاستطلاع رأيه في الانتقال للاتفاق السعودي في يناير المقبل أو مع بداية الموسم الجديد وطالب زيزو إرسال عرض رسمي للنادي لدراسته.