عكس التوقعات، نجم ليفربول السابق يكشف موعد رحيل محمد صلاح

كشف أسطورة ليفربول جون بارنز، أن النادي يعرف تماما الموعد الذي سيرحل فيه نجم الفريق محمد صلاح قائد منتخب مصر عن صفوف الريدز.

موعد رحيل صلاح



وقال بارنز في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "نعرف الوضع مع محمد صلاح، إنه بطل للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وسيكون بطلا في السعودية، لكنه قال: إنه يريد البقاء في ليفربول حتى نهاية عقده، أنا متأكد من أن الفرصة متاحة للانتقال إلى السعودية، أما متى فلا نعرف".

وختم: "أتوقع أن يبقى في ليفربول بالعامين المقبلين، إذا تغير ذلك فليتغير.. لم يرحل لأنه أراد البقاء والنادي أراد الاحتفاظ به، سيبلغ من العمر 32 أو 33 عاما في نهاية عقده، لذا لا أعتقد أن رحيله سيكون في المستقبل القريب سواء في يناير 2024 أو الصيف المقبل".

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ووقع صلاح عقدا جديدا مع ليفربول مدته 3 سنوات فقط في العام 2022، لكنه كان حصل على عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم استهدافه مرة أخرى من قبل أندية الدوري السعودي في نهاية الموسم الحالي.

النجم سجل 10 أهداف في 12 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الكروي الحالي.

تحركات جديدة لضم محمد صلاح

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.

وأشارت إلى أن تصريحات توماس فرانك مدرب برينتفورد، تعزز فكرة أن صلاح لا يتمتع بالتقدير الكافي في إنجلترا.

وأوضحت أن صلاح بوصفه أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه لا يزال مرغوبا بشدة في السعودية.

ويبدو أن رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، لن يكون خيارا مطروحا في الميركاتو الشتوي المقبل، لأن اللاعب لديه التزام بالمشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وذكرت الشبكة أن الصيف المقبل سيكون اختبارا لمدى صمود ليفربول أمام إغراءات السعودية، نظرا لأن النجم المصري سيدخل العام الأخير من عقده الحالي.

وكشفت: "هناك شعور في ليفربول بأن صلاح قد يفضل البقاء إذا أنهى الريدز الموسم الحالي في المربع الذهبي للبريميرليج، لأن اللاعب الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، يحلم بالتواجد في هذا الحدث للمرة الرابعة، قبل انتهاء مسيرته في أنفيلد".