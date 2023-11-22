محافظ الدقهلية: الدولة أنفقت 168 مليار جنيه على كافة القطاعات بالمحافظة في عهد السيسي

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه على كافة القطاعات بالدقهلية، منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتى الآن.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم الأربعاء حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي لعدد 70 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية عبارة عن مشروعات قروض حسنة بدون فوائد لصالح المشروعات متناهية الصغر وتسليم أكشاك مجهزة بكافة البضائع لتوفير مصدر رزق لهذه الأسر وتوفير فرص عمل لهم بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 الف، عبارة عن توزيع 50 قرضا حسنا قيمة كل قرض 30 ألف جنيه منهم 15 ألف جنيه منحة غير مستردة لعدد 50 أسرة، وتسليم 20 كشكا مجهزا بالكامل بالبضائع بقيمة 40 ألف جنيه لكل كشك لعدد 20 أسرة.

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تمت الفاعليات بحضور اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، والدكتورة لميس مكي نائب رئيس القطاع الميداني والتنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس أحمد سعيد مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني للمؤسسة، والعقيد محمد جمال مدير قطاع الدلتا بغرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة، ومديري مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية العقيد إسماعيل معوض والعقيد علي جبريل والعقيد محمد بدراوي، والمهندس محمد سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، وعبدالخالق عبدالعظيم مدير جمعية الأورمان بالدقهلية، والنائب محمود العزب عضو مجلس النواب.

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القري المصريه، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأشار مختار إلى أن مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة تحولت إلي فلسفة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم لأهلينا في مختلف قرى مصر، مؤكدًا أن هذه المبادرة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور سيتحدث عنه أجيال وأجيال وسيظل حديث العالم لقرون.

وقال مختار: انبثق من مبادرة حياة كريمة العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفير كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.