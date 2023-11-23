محافظ الدقهلية يشهد حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي لـ 70 أسرة الأولى بالرعاية (صور)

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء أمس الأربعاء، حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي لـ 70 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية عبارة عن مشروعات قروض حسنة بدون فوائد لصالح المشروعات متناهية الصغر وأكشاك مجهزة بكافة البضائع لتوفير مصدر رزق لهذه الأسر وتوفير فرص عمل لهم بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف.

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ويشمل مشروع التمكين توزيع 50 قرضًا حسنًا قيمة كل قرض 30 ألف جنيه منهم 15 ألف جنيه منحة غير مستردة لعدد 50 أسرة، وتسليم 20 كشكًا مجهزًا بالكامل بالبضائع بقيمة 40 ألف جنيه لكل كشك لعدد 20 أسرة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، والدكتورة لميس مكي نائب رئيس القطاع الميداني والتنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس أحمد سعيد مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني للمؤسسة، والعقيد محمد جمال مدير قطاع الدلتا بغرفة العمليات المركزية لمؤسسة حياة كريمة، ومديري مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية العقيد إسماعيل معوض والعقيد علي جبريل والعقيد محمد بدراوي، والمهندس محمد سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، وعبد الخالق عبد العظيم مدير جمعية الأورمان بالدقهلية، والنائب محمود العزب عضو مجلس النواب.

وأكد المحافظ أن مبادرة الرئيس حياة كريمة تحولت إلى فلسفة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم لأهلينا في مختلف قري مصر، مؤكدًا أن هذه المبادرة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور سيتحدث عنه أجيال وأجيال وسيظل حديث العالم لقرون.

وأضاف: "انبثق من مبادرة حياة كريمة العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفير كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

وأوضح "المحافظ " بأن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه علي كافة القطاعات بالدقهلية منهم 122 مليار جنيه مشاريع قومية و46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في 21 قطاع منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما تم إنفاقه بالدقهلية على كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ إنشائها منذ تقسيم مصر إلى محافظات.

كما أشار "مختار" إلى أن الدولة أنفقت 6 مليارات جنيه علي مبادرة حياة كريمة بشربين حتى الآن لتوفير كافة الخدمات لاهلينا في قري شربين وتغيير وجه الحياة لهم وتلبية احتياجاتهم في جميع القطاعات.

وثمن "المحافظ" دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف القرى المصرية من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي لتوفير مصدر رزق للأسرة وتوفير فرص عمل للشباب.