أخبار الفن اليوم.. هند صبري تستقيل من منصب سفيرة الغذاء العالمي للأمم المتحدة تضامنا مع غزة.. وطرح البرومو الرسمي لفيلم شماريخ

شهدت الساحة الفنية والثقافية اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر الجاري، العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي كان أبرزها كالتالي:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم شماريخ بطولة النجم آسر ياسين والفنانة أمينة خليل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البرومو الرسمي للفيلم، والمقرر عرضه في جميع السينمات في مصر والوطن العربي يوم 7 ديسمبر المقبل.

وسيطرت مشاهد الإثارة والتشويق على البرومو الرسمي للفيلم، كما شهد البرومو ظهورا خاصا للفنان الراحل مصطفى درويش والذي كان قد صور العديد من مشاهده في العمل قبل أن يرحل في شهر مايو الماضي.

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تقدمت الفنانة هند صبري باستقالتها من برنامج الغذاء العالمي، وذلك بعد 13 عامًا من توليها منصب سفيرة النوايا الحسنة للبرنامج.

وقالت هند صبري، في بيانٍ لها: "أكتب هذا بقلب مثقل وحزن عميق، قررت التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وهو الدور الذي أعتز به واحترمه منذ سنوات، لقد تعلمت كثيرًا وبكيت كثيرًا وضحكت كثيرًا معكم جميعًا طوال هذه الرحلة التي ستظل دائمًا في قلبي".

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن تعاقده على فيلم جديد يحمل اسم "بنقدر ظروفك".

ونشر أحمد الفيشاوي صورة من التعاقد وعلق عليها قائلا: "تم التعاقد علي الفيلم الكوميدي الجديد بنقدر ظروفك مع المنتج المصري السوداني المحترم سمير النيل.. إنتاج colombia art productions.. تأليف سمير النيل.. إخراج: ايمن مكرم بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة".

تعرض الإعلامي أحمد خيري، لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها لتلقي العلاج بأحد المستشفيات.

ونشر أصدقاء الإعلامي أحمد خيري صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو في غرفة الرعاية بالمستشفى، حيث كشف المقربون منه أنه تعرض لجلطة في القلب.

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم تعاقد ماجد المصري على مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

وكشف ماجد المصري، حقيقة الأنباء التي انتشرت وزعمت تعاقده على مسلسل صيد العقارب مع غادة عبد الرازق، وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": إن هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة.

يستعد النجم الكبير يحيى الفخراني للعودة للدراما الرمضانية من جديد، وذلك من خلال مسلسل "عتبات البهجة" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

و مسلسل يحيى الفخراني الجديد مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ومن المقرر أن يقدم السيناريو والحوار السيناريست مدحت العدل، ويخرجه مجدي أبو عميرة، ومن إنتاج شركة العدل جروب، وينتمي لمسلسلات الـ 15 حلقة.

أثار مصفف الشعر هشام ربيع، حالة من الجدل في الساعات الماضية، بسبب تصريحاته الأخيرة، عن طليقته المطربة الشعبية بوسي، والتي اتهمها بالتسبب في خسارته 21 مليون جنيه بسبب قضية شيكات طليقها الأول المنتج الراحل وليد فطين.

في هذا السياق، لم يكتف، “هشام”، بتلك التصريحات، حيث أكد أن بوسي لا تصلح للحياة الزوجية، وهو ما أثار غضب جمهورها، مطالبينه بالتوقف عن تلك التصريحات.

وسط هذه التصريحات، انتشرت بعض المعلومات عن عودة الثنائي لبعض، رغم حديثه عنها، وهو ما نفاه بعض المقربين من بوسي، مشيرين إلى أن احتفاظها بصوره عبر حساباتها علي مواقع التواصل الاجتماعي ليس له علاقة بفكرة العودة.