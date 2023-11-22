أحمد الفيشاوي يتعاقد على الفيلم الكوميدي "بنقدر ظروفك" من إخراج أيمن مكرم
أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن تعاقده على فيلم جديد يحمل اسم "بنقدر ظروفك".
أحمد الفيشاوي يتعاقد على فيلم بنقدر ظروفك
ونشر أحمد الفيشاوي صورة من التعاقد وعلق عليها قائلا: "تم التعاقد علي الفيلم الكوميدي الجديد بنقدر ظروفك مع المنتج المصري السوداني المحترم سمير النيل.. إنتاج colombia art productions.. تأليف سمير النيل.. إخراج: ايمن مكرم بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة".
فيلم السيستم
وفي سياق آخر، يواصل الفنانان طارق لطفي وأحمد الفيشاوي تصوير مشاهد فيلمهما الجديد، الذي يحمل اسم “السيستم”، في منطقة 6 أكتوبر خلال الأيام الجارية.
ويقوم المخرج أحمد البنداري بتصوير بعض المشاهد الداخلية للفيلم في أحد الأماكن في منطقة 6 أكتوبر خلال هذه الأيام، على أن يتم الإنتقال بعدها لتصوير بعض المشاهد الخارجية في أماكن متفرقة.
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