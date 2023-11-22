الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحمد الفيشاوي يتعاقد على الفيلم الكوميدي "بنقدر ظروفك" من إخراج أيمن مكرم

تعاقد أحمد الفيشاوي
تعاقد أحمد الفيشاوي على الفيلم، فيتو

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن تعاقده على فيلم جديد يحمل اسم "بنقدر ظروفك".

أحمد الفيشاوي يتعاقد على فيلم بنقدر ظروفك

ونشر أحمد الفيشاوي صورة من التعاقد وعلق عليها قائلا: "تم التعاقد علي الفيلم الكوميدي الجديد بنقدر ظروفك مع المنتج المصري السوداني المحترم سمير النيل.. إنتاج colombia art productions.. تأليف سمير النيل.. إخراج: ايمن مكرم بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة".

Advertisements

فيلم السيستم

وفي سياق آخر، يواصل الفنانان طارق لطفي وأحمد الفيشاوي تصوير مشاهد فيلمهما الجديد، الذي يحمل اسم “السيستم”، في منطقة 6 أكتوبر خلال الأيام الجارية.

ويقوم المخرج أحمد البنداري بتصوير بعض المشاهد الداخلية للفيلم في أحد الأماكن في منطقة 6 أكتوبر خلال هذه الأيام، على أن يتم الإنتقال بعدها لتصوير بعض المشاهد الخارجية في أماكن متفرقة.

في عيد ميلاده، 4 أزمات في حياة أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس فيلمه الجديد السيستم (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد الفيشاوى الفنان أحمد الفيشاوي فيلم بنقدر ظروفك انستجرام اعمال احمد الفيشاوي

مواد متعلقة

وحيد الحكيم، أحمد الفيشاوي يشوق الجمهور بشخصيته في فيلم "السيستم"

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس فيلمه الجديد السيستم (صور)

الأكثر قراءة

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

المسافة صفر، مقاتلو القسام يخرجون كالمارد من تحت الركام لاصطياد جنود الاحتلال (فيديو)

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

الإدارة الأمريكية تبلغ إسرائيل: مهمتكم فى غزة صعبة

بعد نجاح المسلسل، محمد سليمان عبد المالك يوجه رسالة لأبطال صوت وصورة

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة مطلع الأسبوع المقبل

التعليم: امتحانات نوفمبر وفقا لظروف كل مديرية تعليمية

Advertisements

منوعات

المزيد

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

ديكسي ماكوالي، حكاية شاب ساهم في حماية متنزهات أفريقيا الوطنية (صور)

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

لتغذيته وتقويته.. أفضل الفيتامينات الطبيعية للشعر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية