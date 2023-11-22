الإثارة تسيطر على البرومو الرسمي لـ "شماريخ" وظهور خاص للراحل مصطفى درويش (فيديو)
طرحت الشركة المنتجة لفيلم شماريخ بطولة النجم آسر ياسين والفنانة أمينة خليل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البرومو الرسمي للفيلم، والمقرر عرضه في جميع السينمات في مصر والوطن العربي يوم 7 ديسمبر المقبل.
برومو فيلم شماريخ
وسيطرت مشاهد الإثارة والتشويق على البرومو الرسمي للفيلم، كما شهد البرومو ظهورا خاصا للفنان الراحل مصطفى درويش والذي كان قد صور العديد من مشاهده في العمل قبل أن يرحل في شهر مايو الماضي.
فيلم شماريخ
وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.
أبطال فيلم شماريخ
ويشارك في الفيلم كل من آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي.
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