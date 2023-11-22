ماجد المصري يكشف لـ"فيتو" حقيقة مشاركته في مسلسل غادة عبد الرازق رمضان 2024

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم تعاقد ماجد المصري على مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

ماجد المصري يكشف حقيقة مشاركته في مسلسل صيد العقارب

وكشف ماجد المصري، حقيقة الأنباء التي انتشرت وزعمت تعاقده على مسلسل صيد العقارب مع غادة عبد الرازق، وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": إن هذه الأنباء ليس لها أي أساس من الصحة.

مسلسل صيد العقارب

وكان قد انضم عدد من نجوم الدراما المصرية لأسرة مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذي يُعرض في سباق الدراما الرمضاني 2024، حيث يشارك النجوم أحمد ماهر ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا في المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينومينا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.

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وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبد الرازق في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد.

غادة عبد الرازق

ونجحت الفنانة غادة عبد الرازق في تقديم أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان، كان آخرها مسلسل "تلت التلاتة"، الذي عرض العام الماضي وشاركها في بطولته كل من مي سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدي، والراحل مصطفى درويش.