العقارات تتصدر قائمة قطاعات الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة بنهاية التعاملات

تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم الأكثر تداولًا بالبورصة بختام تعاملات الأربعاء بقيمة تداول بلغت مليار جنيه، تلاها قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 655 مليون جنيه، وقطاع البنوك بقيمة 643 مليون جنيه.

وقطاع موارد أساسية رابع القائمة بقيمة 512 مليون جنيه، ثم اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 384 مليون جنيه.

تداولات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 29577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 10546 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 7244 نقطة.

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تداولات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 24760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 29814 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 10542 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 7155 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأحد، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.679 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 24899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10598 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4909 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 7236 نقطة.