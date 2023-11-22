الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

يونيسف: أطفال غزة يعيشون حالة من الخطورة القصوى

يونيسيف، فيتو
يونيسيف، فيتو

أكد مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”كاثرين راسل، الأربعاء، أن قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم على الأطفال.

غزة أخطر مكان فى العالم على الأطفال

وقالت كاثرين راسل أمام مجلس الأمن الدولي بعد زيارتها جنوب قطاع غزة، أن "أكثر من 5300 طفل قُتلوا في 46 يومًا فقط، أي 115 طفلًا يوميًا خلال أسابيع وأسابيع".

وأضافت: "بحسب هذه الأرقام، يشكل الأطفال 40% من القتلى في غزة، إنه أمر غير مسبوق. بكلام آخر، إن قطاع غزة هو المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال"، لافتة أيضًا إلى فقدان 1200 طفل، بعضهم - على الأرجح- لا يزال تحت الأنقاض التي خلفها القصف.

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وفيما يتجاوز الضحايا المباشرون للمعارك، أبدت راسل قلقها حيال الأخطار الوبائية، مع شبه غياب لمياه الشفة، خاصة بالنسبة للأطفال الرضع، وتأثيرات سوء التغذية.

 أطفال غزة يعيشون خطورة قصوى


ونبهت إلى أن "أطفال غزة يعيشون حالة من الخطورة القصوى بسبب ظروف الحياة الكارثية. مليون طفل، هم جميع أطفال القطاع، يواجهون انعدام أمن غذائي يمكن أن يتحول قريبًا أزمة كارثية مرتبطة بسوء التغذية".

وتابعت راسل: "نرى أنه في الأشهر المقبلة، قد يزيد الشكل الأخطر لسوء التغذية بالنسبة إلى حياة الأطفال، بنحو 30% في غزة".

وقالت أيضًا: "لينجو الأطفال، ليتمكن الطواقم الإنسانيون من البقاء والتحرك، فإن هدنات إنسانية ليست كافية بكل بساطة"، مع ترحيبها بالاتفاق المعلن بين إسرائيل وحماس للإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل هدنة لأربعة أيام.

وأضافت: "تدعو اليونيسف إلى وقف انساني عاجل لإطلاق النار بهدف وضع حد فوري لهذه المجزرة".

من جهتها، أعربت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم عن قلقها حيال مصير الحوامل في قطاع غزة ومواليدهن الجدد.

وقالت: "وسط المعارك والدمار، هناك في غزة حاليًا 5500 حامل يتوقع أن يلدن خلال الشهر المقبل. يوميًا، تضع نحو 180 امرأة مواليد في ظروف مروعة، ومستقبل أطفالهن الرضع غير مؤكد".

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الأمم المتحدة جنوب قطاع غزة قطاع غزة مجلس الأمن الدولي منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف

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