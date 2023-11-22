الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

الداخلية تعلن مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد لمدة 3 أشهر

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها على الفيس بوك، مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 13/3/2024.

 

يأتي ذلك طبقًا للنموذج المُعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ووفقًا لما ورد بالقرار رقم 3326 لسنة 2023 الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي وقت سابق، قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإبعاد أجنبي خارج البلاد وذلك لخطورته على الأمن العام.

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قــرار رقـم 1722 لسنة 2023


تضمن القرار: وزارة الداخلية رقـم 1722 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم ٨٩ لسنة 1960 فى شأن دخـول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلـى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 3/9/2023 بشأن طلب إبعاد جامبى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــــرر يبعد خارج البـلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام  HAGIE BOKUM (جامبى الجنسية - مواليد 10/12/2000). 

 

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