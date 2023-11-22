الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن بمطار القاهرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ملك الأردن عبد الله الثاني بمطار القاهرة في زيارة رسمية إلى مصر.

ويعقد الرئيس السيسي وملك الأردن جلسة مباحثات ثنائية لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.

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وأكد الرئيس السيسي إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية في قطاع غزة.

وشدد الرئيس على ضرورة تسوية جذور الصراع والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر مطار القاهرة

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