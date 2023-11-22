العودة، أبرز الملاحظات على برومو المسلسل وموعد العرض

مسلسل العودة، طرحت الجهة المنتجة لمسلسل العودة البرومو الذي يكشف جوانب من أحداث المسلسل المنتظر عرضه بعد أيام قليلة والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم شريف سلامة.

برومو مسلسل العودة

ويكشف برومو مسلسل العودة عن بعض الملاحظات أبرزها:

المسلسل دراما صعيدية تدور في الأقصر

شريف سلامة يُدعى آدم سلطان في المسلسل

يبحث شريف سلامة في المسلسل عن شقيقه

يهتم صناع المسلسل بالصور الجمالية ويبدو هذا جليًا في أكثر من مشهد من مشاهد المسلسل وساعدتهم مدينة الأقصر بالأماكن المتميزة الموجودة بها

يوجد إعجاب بين تارا عماد التي تدعى كيان وآدم “شريف سلامة” ولكن علاقتهما لا تلقى ترحيبًا ممن حولهما

تتعدد المطالبات برحيل آدم عن “البلد"

مواعيد عرض مسلسل العودة

سوف ينطلق مسلسل العودة ابتداءً من يوم ٢٦ نوفمبر، وسوف يعرض المسلسل على شاشة dmc في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 2 صباحا للمرة الأولى، والمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا، ويعرض المسلسل أيضا عبر قناة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء، ويعرض كذلك عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل العودة

ويشارك فى مسلسل العودة عدد كبير من نجوم الفن، منهم: شريف سلامة ومحمد على رزق، وعصام السقا وحمزة العلى ومحمد رضوان وتارا عماد وبسنت شوقي ووليد فواز ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد توفيق ومن إخراج أحمد حسن.

تفاصيل مسلسل العودة

مسلسل العودة تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش مسلسل العودة بعض القضايا الهامة في المجتمع، ولقد تم تصوير العمل في الأقصر، وهو مكون من 30 حلقة.

مسلسل ورق التوت

يذكر أن مسلسل ورق التوت هو أحدث أعمال شريف سلامة وتدور أحداثه في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة خلال تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، ويعالج العمل الفني بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الإضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي، والمشاكل الطبقیة وغيره.

يعدّ مسلسل ورق التوت تجربة فريدة من نوعها، ومختلفة عما هو سائد في نوعية النص والحكاية التي كتبها عبادة نجيب، وطريقة تنفيذها مع المخرج حسام علي، الذي سبق وقدم أجمل أعمال مصرية مميزة منها “القاهرة كابول” في رمضان الماضي و"الرحلة" في رمضان 2018.

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