مسلسل "أولاد الحاج متولي" يبحث عن أبطال للبدء في التصوير

يواجه مسلسل “أولاد الحاج متولي”، الذي تقوم ببطولته وفاء عامر وتدخل به سباق رمضان 2024، عدة مشاكل على مستوى الأبطال الذين سيشاركون في بطولته بجانبها، وذلك بعد عدة إعتذارات.

وكانت بعض النجمات اعتذرت عن المشاركة في بعض أدوار العمل لأسباب مختلفة، لعل أبرزهم مي سليم، التي اعتذرت عن دورها في المسلسل بسبب إختلافات على أجرها.

ولكن ما يشغل بال صناع العمل حاليًا هو تسكين الأدوار الخالية في المسلسل من أجل البدء في التصوير مع بداية شهر ديسمبر المقبل الذي يبدأ بعد أيام، وذلك لبدء التصوير.

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ويبدأ تصوير المسلسل خلال الشهر المقبل كحد أقصى حتى يستطيع فريق العمل الإنتهاء من المسلسل في الوقت المحدد ليكون المسلسل جاهز للعرض في رمضان، لأن التصوير في أي موعد متأخر قد يجعل المسلسل يخرج من سباق رمضان ويفشلون في تسويقه.

وتقوم ببطولة مسلسل “أولاد الحاج متولي” الفنانة وفاء عامر، ويشاركها البطولة نرمين الفقي، إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير، محمد عبد الجواد، وينضم لهم عدد من الممثلين السعوديين مثل عبدالله العامري ونرمين محسن، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.