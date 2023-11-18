فيديو طريف لـ هايدن كريستنسن وآريانا جرينبلات من كواليس مسلسل Ahsoka

Ahsoka ، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف من كواليس، أحدث مسلسلات ديزني، Ahsoka، ويظهر فيها، كلا من الممثل هايدن كرستنسين، والممثلة أريانا جرينبلات، خلال تواجدهم خلف الكواليس، حيث كان الثنائي يلعبان ويستمتعان بوقتهما.

forever grateful to my my Star Wars family pic.twitter.com/JWOiYYD14I — Ariana Greenblatt (@ArianaG) November 17, 2023

هايدن كرستنسين سعيد بالعودة لشخصية أناكين

تحدث الممثل هايدن كرستنسين، لأول مرة عن سعادته بالعودة، لتجسيد شخصية أناكين في مسلسل ديزني الجديد، Ahsoka.

وقال الممثل هايدن كرستنسين، في تصريحات صحفية، عن مسلسل Ahsoka، ودوره فيه: “ عندما تلقيت المكالمة شعرت بسعادة غامرة، العودة لشخصية أناكين، وارتداء ذلك الجلباب مرة أخرى، إنه يذهل عقلك في كل مرة تراه فيها”.

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تقييمات مسلسل ديزني Ahsoka

وحصل مسلسل Ahsoka على تقييمات أولية مرتفعة، حيث حصل على تقييم وصل لـ 81% من موقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes، بعد 31 مراجعة نقدية.

موعد عرض مسلسل ديزني Ahsoka

وطرحت إستديوهات ديزني، أول حلقتين من مسلسلها الجديد Ahsoka، بتاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣، للمشاهدة حصريًّا عبر منصبها ديزني بلس، علي أن تعرض الحلقات الباقية بشكل متتالي أسبوعيا.

وكشفت شركة ديزني، عن الأفيش والتريلر الدعائي، لأحدث أعمالها التلفزيونية، Ahsoka، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الخيال العلمي وحرب النجوم، والذي وصلت مدته لدقيقتين و١١ ثانية، تضمنت مشاهدة مشوقة وقتالية من المسلسل.

مسلسل Ahsoka، سيرتكز على الشخصية المفضلة لدى محبي عالم حرب النجوم "أسوكا تانو"، عندما تبدأ رحلتها عبر أطراف المجرة بحثًا عن ثرون.

وشوقت الممثلة برايس دالاس هاورد بطلة العمل، الجمهور لمشاهدة مسلسل Ahsoka، عبر منصة ديزني، فقالت خلال لقاء صحفي:"إن كنت من محبين "حروب الاستنساخ" فإنك ستسعد وتستمتع بمشاهدة مسلسل Ahsoka.

خسائر شركة ديزني

في سياق متصل واستكمالا لمشاكل الشركة العالمية، خسرت منصة ديزني بلس للبث الرقمي، 2,4 مليون مشترك منذ بداية عام 2023.

وكشف تقرير لموقع فاريتي، أن الجزء الأكبر من المشاهدين التي خسرتهم منصة ديزني بلس، جاء عبر خدمة Disney + Hotstar، وهي نسخة الخدمة المتوفرة في الهند، وأجزاء من جنوب شرق آسيا، وبمعنى أدق، فأن خدمة ديزني + هوتستار، هي خدمة بث هندية، باشتراك تملكها وتديرها شركة ستار إنديا، وهي شركة تابعة لشركة والت ديزني الهندية، وانطلقت من يوليو 2020، وتبلغ تكلفة الاشتراك عبرها، 399 دولارًا أمريكيًا لمدة عام، فيما يتكلف خط البريميوم 1499 دولارًا أمريكيًا في السنة.

يذكر أن أسهم شركة والت ديزني، تراجعت في نهاية العام الماضي، ليعود مرة أخري روبرت إيجر كرئيس تنفيذي للشركة، خلفا لبوب تشابك، الذي استقال من منصبه.

تسريح موظفي والت ديزني

فيما أعلنت الشركة استغنائها عن 7000 وظيفة، أو ما يعادل 3٪ من القوى العاملة للشركة العالمية، وذلك لتخفيض التكلفة الإجمالية بمقدار 5.5 مليار دولار.

وأوضح روبرت إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، في تصريحات صحفية، إن ديزني ستخفض قوتها العاملة بمقدار 7000 موظف في محاولة لخفض التكاليف، ويمثل الرقم 3.2٪ من إجمالي عدد موظفي ديزني البالغ عددهم 220 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.

وأشار إيجر، أن تسريح العمال جزء من جهود شركة والت ديزني، لتحقيق ما يقرب من 5.5 مليار دولار في توفير التكاليف، منها 2.5 مليار دولار عبر النفقات غير المتعلقة بالمحتوى، وهو ما يمثل حوالي 50 ٪ من الإنفاق على التسويق، فيما تمثل نسبة 30٪ تكاليف العمالة؛ أما نسبة 20٪ تمثل التكنولوجيا والمشتريات والنفقات الأخرى.

وتتوقع ديزني أن تتحقق، توفير الـ 5 مليارات بالكامل، بحلول نهاية السنة المالية لعام 2024.

وقال روبرت إيجر، معلقا على قرار تسريح الموظفين،:" لم أتخذ قرار الاستغناء عن الوظائف بسهولة…لدي احترام وتقدير كبيرين لتفاني موظفينا في جميع أنحاء العالم".

منصة ديزني بلس الشرق الأوسط

أعلنت رسميا منصة ديزني بلس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دبلجة جميع أفلام الأنميشن الخاصة بـ ديزني من عام 2012 حتى 2021 باللهجة المصرية، مما يعني أيضا أن جميع الأفلام القديمة التي عشقها الجمهور ستتوفر على المنصة باللهجة المصرية.

شبكة ديزني بلس العالمية

منصة ديزنى +، هى خدمة بث رقمي، تذيع محتوى بدون إعلانات، وتقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الجديدة والكلاسيكية، كما تقدم أيضا أفلاما روائية ووثائقية ومسلسلات تليفزيونية ومحتوى قصير حصريا من العلامات التجارية المعروفة التابعة لديزنى كمسلسل “سنووايت”، والذي أنتج فى عام 1937 ومسلسل الدراما الطبي الشهير “جريز أناتومى”.

ويبلغ سعر الاشتراك بمنصة ديزنى بلس، في مصر، 49 جنيها شهريا، وتتيح المنصة محتوى بتصنيفات عمرية مختلفة، لجميع العروض والأعمال مع ضمان وجود إشراف عائلي على المحتوى المقدم للأطفال من خلال ثلاث خيارات، هى إعداد حسابات شخصية خاصة للأطفال، فضلا عن تعيين ضوابط للدخول إلى كل حساب شخصى بناء على التصنيف العمرى للمحتوى مع توفير 5 تصنيفات مختلفة للأعمال، وتحديد كلمة سر لمنع الأطفال من الوصول غير المقصود إلى المحتوى المخصص للفئات العمرية الأكبر.

ووصل عدد مشتركي منصة Disney+ إلى 137.7 مليون مشترك حول العالم، وتعتبر شبكة ديزني المنافس الأقوى لشبكة نتفليكس.

و‏تحتوي مكتبة ديزني بلس على آلاف الساعات من المحتوى الفني من عدة شركات إنتاج من ضمنها:

‏•Disney

‏•Pixar

‏•Marvel

‏•Star Wars

‏•National Geographic

‏•Disney Television Studios

‏•FX

‏•Searchlight Pictures