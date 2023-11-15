الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

بطولة أحمد داوود، تعرف على موعد بدء عرض مسلسل زينهم

أبطال زينهم، فيتو
أبطال زينهم، فيتو

 مسلسل زينهم، تعرض قناة ON مسلسل زينهم الفنان أحمد داوود ونخبة من النجوم ابتداء من الأحد ١٩ نوفمبر على شاشة قناة ON وذلك في تمام الـ ٨ مساء.

وروج المؤلف محمد سليمان عبد المالك لأحدث أعماله وهو مسلسل زينهم، ونشر عبد المالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برومو مسلسل زينهم وكتب “إعلان زينهم الرسمي على ON”.

بوستر مسلسل زينهم 

 وتصدر الفنان أحمد داوود بوستر مسلسل زينهم وإلى جانبه ظهرت سلمى أبو ضيف وكريم قاسم، ومن حولهم أبطال مسلسل زينهم المقرر عرضه قريبًا.

وكان الفنان أحمد داود  قد طرح عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام" البرومو التشويقي لمسلسل "زينهم"، المقرر عرضه عبر منصة watch it وعبر قناة on خلال الفترة المقبلة. 

مسلسل زينهم

وسيطر الغموض والتشويق على البرومو، إذ ظهر أحمد داود وهو طبيب شرعى يعمل فى مشرحة، ويأتى إليه كريم قاسم للعمل معه، وفى انتظار العديد من المواقف التى تحدث لهم من تعاملهم مع الموتى.

Advertisements

أبطال مسلسل زينهم 

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داوود، كريم قاسم، يارا جبران، سلمى أبو ضيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استوديوز.

الفنان أحمد داود 

يشار إلى أن أحمد داود قدم آخر أدواره في الدراما التليفزيونية بمسلسل "سوتس بالعربى" من إنتاج طارق الجناينى، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وآخرون، إخراج عصام عبد الحميد. 

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة 

 ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل زينهم أبطال مسلسل زينهم أحمد داوود الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

مسلسل صوت وصورة الحلقة ٢٥، القبض على حنان مطاوع

يعرض قريبًا، أحمد داوود يتصدر بوستر مسلسل زينهم

ما تريد معرفته عن مسلسل أمير كرارة الجديد "بيت الرفاعي" (فيديوجراف)

11.2 مليون مشاهدة للحلقة الأخيرة من مسلسل LOKI

الأكثر قراءة

حقيقة تولي أيمن ممدوح عباس رئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك

الذهب يواصل جنونه بارتفاع جديد في الأسعار بمنتصف تعاملات اليوم

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام ليبيا

حالة الطقس غدا الخميس 16 -11-2023 فى مصر

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول اتهام حلمي بكر لمدير أعماله باختلاس 2 مليون جنيه

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

إسكان النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

السيسي يتابع مستجدات التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

ظهرت في كندا، أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

عشان نظرك ميضعفش.. نصائح مهمة للمحافظة على سلامة العين والرؤية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصب في المنام وعلاقته بالحصول على المال

آيات وسور الشفاء في القرآن الكريم

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

المزيد
الجريدة الرسمية