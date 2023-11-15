بطولة أحمد داوود، تعرف على موعد بدء عرض مسلسل زينهم

مسلسل زينهم، تعرض قناة ON مسلسل زينهم الفنان أحمد داوود ونخبة من النجوم ابتداء من الأحد ١٩ نوفمبر على شاشة قناة ON وذلك في تمام الـ ٨ مساء.

وروج المؤلف محمد سليمان عبد المالك لأحدث أعماله وهو مسلسل زينهم، ونشر عبد المالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برومو مسلسل زينهم وكتب “إعلان زينهم الرسمي على ON”.

بوستر مسلسل زينهم

وتصدر الفنان أحمد داوود بوستر مسلسل زينهم وإلى جانبه ظهرت سلمى أبو ضيف وكريم قاسم، ومن حولهم أبطال مسلسل زينهم المقرر عرضه قريبًا.

وكان الفنان أحمد داود قد طرح عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام" البرومو التشويقي لمسلسل "زينهم"، المقرر عرضه عبر منصة watch it وعبر قناة on خلال الفترة المقبلة.

مسلسل زينهم

وسيطر الغموض والتشويق على البرومو، إذ ظهر أحمد داود وهو طبيب شرعى يعمل فى مشرحة، ويأتى إليه كريم قاسم للعمل معه، وفى انتظار العديد من المواقف التى تحدث لهم من تعاملهم مع الموتى.

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أبطال مسلسل زينهم

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داوود، كريم قاسم، يارا جبران، سلمى أبو ضيف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استوديوز.

الفنان أحمد داود

يشار إلى أن أحمد داود قدم آخر أدواره في الدراما التليفزيونية بمسلسل "سوتس بالعربى" من إنتاج طارق الجناينى، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وآخرون، إخراج عصام عبد الحميد.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.