المخرجة شيرين عادل تكشف لـ فيتو تفاصيل مسلسل تيتة زوزو مع إسعاد يونس

كشفت المخرجة شيرين عادل عن أحدث الأعمال الدرامية التي تقوم بإخراجها الفترة القادمة.

المخرجة شيرين عادل

وقالت المخرجة شيرين عادل في تصريح خاص لفيتو: "هناك بالطبع خطر يداهمنا بسبب الذكاء الاصطناعي وهو جديد بالنسبة لنا وهذا ما جسدته بعض المسلسلات في هذه الفترة مثل مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع".

إسعاد يونس

وتابعت: "مفروض هدخل مع أستاذة إسعاد يونس مسلسل اسمه تيتة زوزو وهو عن الذكاء الاصطناعي وده المستجد اللي موجود على الساحة ولازم نتتاول الموضوع من كافة الزوايا".

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مسلسلات الأوف سيزون

وأكدت المخرجة شيرين عادل أنه سيعرض الفترة القادمة ضمن مسلسلات الأوف سيزون خارج السباق الرمضاني وهو مسلسل ذو ٣٠ حلقة والمسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل ويشارك في بطولته مصطفى غريب وجاري التعاقد مع باقي الأبطال.

من هي شيرين عادل

شيرين عادل هي مخرجة مصرية، تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات (حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب).

آخر أعمال إسعاد يونس

وتستعد الفنانة إسعاد يونس خلال الفترة المقبلة لعرض فيلمها الجديد “عصابة عظيمة” وتدور قصته في إطار كوميدي اجتماعي وتظهر “إسعاد” من خلال أحداث الفيلم والدة كريم عفيفي والذي يتعرض لعملية نصب كبيرة على يد تشكيل عصابي.