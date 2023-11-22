الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الزمالك ينتظر العرض المالي للاتفاق السعودي لبيع أحمد فتوح

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة وصول عروض رسمية للنادي لشراء أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى انتقالات يناير المقبلة.

وقال المصدر: النادي لم يتلق عروضا بشكل رسمي لشراء اللاعب كلها مفاوضات نعلم عنها من السوشيال ميديا. 

وشدد المصدر أنه فى حالة وصول عرض رسمي من الاتفاق السعودي سيتم دراسته مع مجلس الإدارة من الناحية المالية قبل الموافقة عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الموافقة على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة قدم مذكرة لمجلس الإدارة بإقامة معسكر للفريق الأول في الإمارات، قبل أن يعلن المجلس الموافقة على ذلك في اجتماع الأمس.

اجتماع مجلس إدارة الزمالك

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء يوم الإثنين الماضي لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات المهمة.

Advertisements

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقررا إقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023.

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.

- قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.

- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضمانًا للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد فتوح الظهير الأيسر ادارة نادي الزمالك دور المجموعات لبطولة كاس الكونفدرالية الافريقية مجلس إدارة نادي الزمالك إ نادي الزمالك

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

تحركات الزمالك لاختيار خليفة «أوسوريو».. سليمان يقود جبهة الإطاحة بـ«عبد المنصف».. وجلسة عبد الواحد ومعتمد كلمة السر

أخبار الرياضة اليوم، آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك الموقوف.. موقف علي معلول من مفاوضات بيراميدز.. وزير الشباب يلتقي أسرة محمد صلاح

الأكثر قراءة

الموت يفجع الفنان شريف رمزي

الإفراج عن 50 امرأة وطفلًا وزيادة المساعدات، تفاصيل الهدنة الإنسانية في غزة

دوري أبطال أفريقيا، القناة الناقلة لمباراة الأهلي وميديما الغاني

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

هل تحدث زيادة في أسعار برامج الحج السياحي؟ العليا للحج والعمرة تجيب

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

عضوة بالكنيست تهاجم حكومة الاحتلال بعد الهدنة مع حماس: أذلوا شعبنا عند اندلاع الحرب

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

Advertisements

منوعات

المزيد

عمرها 99 عاما، أول ميدالية ذهبية بريطانية

ناخبون أمريكيون يرفضون ترشح ترامب للرئاسة في 2024

لحظة مقتل ممثلة روسية على المسرح في قصف أوكراني (فيديو)

بأيدي رجال الأمن، حلاقة شعر طلاب غابوا عن الدراسة يثير جدلا في ليبيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 22-11-2023

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 22-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فعلت بكلماتها ما عجزت عنه المدافع.. كيف ناصرت فيروز القضية الفلسطينية بأغانيها؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء العلماء في حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية