الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رسالة تحذير خطيرة من الاحتلال إلى الأمم المتحدة بسبب حزب الله

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

حذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين،  الأمم المتحدة  اليوم الأربعاء، من احتمال نشوب حرب إقليمية بسبب الوضع في جنوب لبنان

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

وقال كوهين في رسالته التحذيرية للأمم المتحدة،  إنه في حال لم يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل واستمر وجود "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" على الحدود، وإذا لم تستخدم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جميع قدراتها لمنع أي تواجد عسكري  جنوب نهر الليطاني، فإنه يمكن أن تندلع "حرب إقليمية".
وزعم وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلية في رسالته : "من أجل مصلحة الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من التصعيد - يجب أن تتبنى المناقشة القادمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نهجا مختلفا تماما لإنهاء الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها حزب الله  على الحدود".

وأكدت تقارير نشرتها صحيفة كالكاليست العبرية،  الأحد، أن حكومة الحرب الإسرائيلية بدأت في تحضير خطط لتوسيع نطاق الحرب ضد لبنان.

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جيش الاحتلال يستعد لحرب موسعة 

وأفادت صحيفة كالكاليست العبرية في تقريرها بأن  قرار توسيع دائرة الحرب في لبنان تم اتخاذه  وبدأت التحضيرات لخوض المعركة في التوقيت المناسب سياسيا وعسكريا.

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقريرها أن هذا القرار دفع حكومة الاحتلال الإسرائيلية لإصدار قرار بوقف كافة صفقات السلاح إلى الخارج، وذلك في ظل حاجة جيش الاحتلال  لكافة المركبات العسكرية، خصوصا في ظل الخسائر التي يتكبدها في هذا النوع من معدات في  الحرب داخل قطاع غزة على يد كتائب القسام.

وأوقفت دولة الاحتلال برنامج تصدير السيارات وأنها بدأت تتوسع في شراء جرافات عملاقة، وقد تم إلغاء صفقة بيع مئات الدبابات لجيش أجنبي، وسط قرار إعادة زيادة القوات المدرعة.

وأطلق  جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية شراء عاجلة لعشرات جرافات D9 المستخدمة في القتال في غزة؛ ويتم حاليًا تكييف الجرافات مع نظام التحكم عن بعد.

وألغى جيش الاحتلال خطة تصدير مئات من دبابات ميركافا إلى الجيوش الأجنبية، بما في ذلك تلك الموجودة في أوروبا، على خلفية الحرب في غزة، وكذلك في ظل تحركات إسرائيل الرامية إلى توسيع استعداد الجيش للحرب في لبنان.

وتأتي تلك الخطوة لتطوير الإصدارات القديمة لعدد من المركبات، مثل دبابات ميركافا مارك 3، والتي عفا عليها الزمن ودبابات مارك 2 التي تم استبدالها في العقدين الأخيرين بدبابات مارك 4 الأكثر تقدما.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها، أن التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله يتجه نحو الحرب المباشرة، مشيرة إلى أن الأخير اتخذ خطوة أخرى نحو التصعيد على الحدود اللبنانية مع الكيان الإسرائيلي.

اشتباكات مباشرة بين حزب الله وجيش الاحتلال 

وأكدت الصحيفة العبرية أنه بعد إطلاق الطائرة بدون طيار، وإطلاق الصواريخ الذي بدأ بالفعل، يمكن القول بالفعل أن حزب الله قد اتخذ خطوة أخرى على الحدود الشمالية.

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حزب الله لبنان الأمم المتحدة اليونيفيل مجلس الامن اشتباكات حزب الله و إسرائيل

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