الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

طائرات مسيرة تخترق أجواء إسرائيل

طائرات مسيرة، فيتو
طائرات مسيرة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، اخترقت طائرتان مسيرتان اليوم الأحد، الأجواء الإسرائيلية الشمالية يعتقد أنه تم إطلاقهما بواسطة حزب الله اللبناني.

تصاعد وتيرة الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال 

وكثف حزب الله اللبناني من هجماته ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية باستخدام صواريخ مضادة للدروع في ضرب أهداف عسكرية إسرائيلية.

كشفت  صحيفة "معاريف" العبرية،  في تقرير لها اليوم الأحد، أن التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله يتجه نحو الحرب المباشرة، مشيرة إلى أن الأخير اتخذ خطوة أخرى نحو التصعيد على الحدود اللبنانية مع الكيان الإسرائيلي.

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اشتباكات مباشرة بين حزب الله وجيش الاحتلال 

وأكدت الصحيفة العبرية أنه بعد إطلاق الطائرة بدون طيار الليلة الماضية، وإطلاق الصواريخ الذي بدأ بالفعل في الساعات الأولى من صباح الأحد، يمكن القول بالفعل أن حزب الله قد اتخذ خطوة أخرى على الحدود الشمالية.

وأفادت صحيفة معاريف بأن هذا يعد استمرار للتصعيد الزاحف الذي يقوم به الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حيث تبنى حزب الله منذ صباح اليوم 6 عمليات على مواقع إسرائيلية على الحدود.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد،  أعلن حزب الله، عن  استهداف موقع الضهيرة ونقطة الجرداح على الحدود الإسرائيلية

 ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، في تقرير لها أن صفارات الإنذار دوت في شلومي والجليل الغربي المتاخم للحدود مع القطاع الغربي من الجنوب اللبناني بالتزامن مع إطلاق صواريخ.

هجمات الاحتلال على لبنان

 ونفذ الاحتلال الإسرائيلي مجازر في قطاع غزة، كان آخرها استشهاد 31 شخصا جراء غارات نفذها جيش الاحتلال استهدفت منازل وسط قطاع غزة الليلة الماضية.

وقال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إن أحداثًا وصفها بـ"المروعة" وقعت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وكتب تورك عبر منصة X (تويتر سابقًا): "الأحداث المروعة في الساعات الماضية في غزة، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن مغادرة الناس مستشفى الشفاء، وسقوط الكثيرين في مدرسة كانت مأوى تابعًا للأمم المتحدة ومطالبات إسرائيل بمغادرة خان يونس، تؤكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف المفوض الأممي: "يجب أن يكون المدنيون فوق كل اعتبار، ولا بد من حمايتهم".

وبالأمس السبت  ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم عمق منطقة النبطية لأول مرة منذ حرب يوليو 2006.

وأضافت أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه مصنع لأشغال الألومنيوم يقع على طريق تول-الكفور في النبطية ما أدى إلى احتراقه بكامل معداته.

إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

وفي وقت سابق، أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، بإطلاق رشقة صاروخية من جنوبي لبنان اليوم السبت، تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

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حزب الله يستهدف موقع الضهيرة ونقطة الجرداح على الحدود الإسرائيلية

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حزب الله يتخذ خطوة تصعيدية تقربه من مواجهة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي

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العدوان الاسرائيلي علي غزة حزب الله جيش الاحتلال اشتباكات مباشرة بين حزب الله وجيش الاحتلال إسرائيل طائرات مسيرة غزة

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