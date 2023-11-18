السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

لحظة إسقاط حزب الله مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية (فيديو)

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية، فجر اليوم السبت.

 

إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي

وأظهرت اللقطات المصورة من قبل "حزب الله" عمليات استهداف المسيرة "هيرميز 450" المتعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو.

 


وفي وقت سابق من اليوم، جاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة ‌‏الإسلامية إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450، وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام، بواسطة صاروخ أرض جو أطلق مجاهدونا عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت، ‏الواقع في 18-11-2023".

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وكان قد أعلن "حزب الله أمس الجمعة " استهداف 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفه عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.


حزب الله يستهدف تجمع لجنود الاحتلال

وجاء في بيان تابع لـ"حزب الله": "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة وتجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج وتجمعًا بالقرب من ثكنة راميم -قرية هونين اللبنانية المحتلة- بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا إصابات مباشرة".


كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، الخميس الماضي، استهداف عدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، باستخدام صواريخ موجهة مضادة للدروع.


عمليات حزب الله اللبناني ضد جيش الاحتلال 

وكشف حزب الله النقاب عن عدد من الفيديوهات يقوم خلالها باستهداف مواقع تابعة لجيش الاحتلال في أكثر من منطقة على الحدود اللبنانية ومزارع شبعا المحتلة.


وأكد حزب الله، أنه استهدف بالصواريخ مستوطنة المرج المقابل لبلدة مركبا، ومستوطنة مسكاف عام  المقابلة لبلدة العديسة جنوب لبنان.


كما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف  ثكنة “يفتاح” وموقع المطلة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة ومحققة.
 

حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية بصاروخ أرض - جو عند الحدود اللبنانية

حزب الله يستهدف 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال

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