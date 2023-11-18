لحظة إسقاط حزب الله مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية (فيديو)

نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية، فجر اليوم السبت.

إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي

وأظهرت اللقطات المصورة من قبل "حزب الله" عمليات استهداف المسيرة "هيرميز 450" المتعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو.

حزب الله: مشاهد من استهداف وإسقاط طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال بعد اختراقها الأجواء اللبنانية، فجر اليوم. pic.twitter.com/LfSudfwUqT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 18, 2023



وفي وقت سابق من اليوم، جاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة ‌‏الإسلامية إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450، وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام، بواسطة صاروخ أرض جو أطلق مجاهدونا عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت، ‏الواقع في 18-11-2023".

Advertisements



وكان قد أعلن "حزب الله أمس الجمعة " استهداف 3 مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفه عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



حزب الله يستهدف تجمع لجنود الاحتلال

وجاء في بيان تابع لـ"حزب الله": "استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة وتجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج وتجمعًا بالقرب من ثكنة راميم -قرية هونين اللبنانية المحتلة- بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا إصابات مباشرة".



كما أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه، الخميس الماضي، استهداف عدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، باستخدام صواريخ موجهة مضادة للدروع.



عمليات حزب الله اللبناني ضد جيش الاحتلال

وكشف حزب الله النقاب عن عدد من الفيديوهات يقوم خلالها باستهداف مواقع تابعة لجيش الاحتلال في أكثر من منطقة على الحدود اللبنانية ومزارع شبعا المحتلة.



وأكد حزب الله، أنه استهدف بالصواريخ مستوطنة المرج المقابل لبلدة مركبا، ومستوطنة مسكاف عام المقابلة لبلدة العديسة جنوب لبنان.



كما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف ثكنة “يفتاح” وموقع المطلة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة ومحققة.



نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.