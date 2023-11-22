الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 837 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط 

ضبط 10 قضايا مخدرات،فيتو
ضبط 10 قضايا مخدرات،فيتو

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن  ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 837 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط 

مديرية أمن أسوان 
ضبط  (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6,650 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو) وكذا ( 3 فرد محلى، طلقتين ) بحوزة 7 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (837) حكما قضائيا متنوعا.


مديرية أمن دمياط
 ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,850 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين –4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
 

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مديرية أمن دمياط مديرية أمن أسوان مخدر الحشيش

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