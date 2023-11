إصدار أفيش جديد لفيلم Aquaman and the Lost Kingdom خاص بسينمات IMAX

Aquaman and the Lost Kingdom ، أصدرت شركة الإنتاج السينمائي Warner Bros، أفيش جديد لأحدث أفلامها Aquaman and the Lost Kingdom خاص بسينمات IMAX.

للمرة الثانية تجاهل آمبر هيرد في إعلانات فيلم Aquaman and the Lost Kingdom

للمرة الثانية علي التوالي، تتجاهل شركة Warner Bros، الممثلة آمبر هيرد، بطلة فيلم Aquaman and the Lost Kingdom، حيث اصدرت رسميا التريلر الدعائي الثاني للفيلم، والذي جاء خاليا، من أي مشاهد أو ظهور لآمبر هيرد.

وعلي الرغم أن التريلر الدعائي الثاني لفيلم Aquaman and the Lost Kingdom، جاء أطول من الأول، حيث بلغت مدته دقيقة و٣٠ ثانية، إلا أنه تجاهل وجود آمبر هيرد تماما، كأنها ليس لها وجود في الفيلم.

Advertisements

إصدار أفيش جديد لفيلم AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM

كما طرحت شركة Warner Bros، أفيشا جديدا لأحدث أفلامها، للأبطال الخارقيين، ‘AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM، وذلك قبل نحو شهر من موعد طرحه في صالات العرض.

وتصدر الأفيش الجديد، الممثل جيسون موموا، بطل الفيلم وهو يتقمص شخصية AQUAMAN، بينما وقف بجانبه الممثل باتريك ويلسون، والذي يجسد جانب الشر في الفيلم عبر لعبة لشخصية أوشن ماستر.

للمرة الثالثة تأجيل موعد عرض AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM بالسينمات

أعلنت شركة Warner Bros، عن تأجيل موعد عرض الجزء الثامي من فيلم AQUAMAN، في السينمات للمرة الثالثة، حيث تم تأخير موعد العرض لمدة يومين، ليعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ الجمعة 22 ديسمبر، بدلا من الأربعاء 20 ديسمبر ٢٠٢٣.

ميزانية فيلم AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM

كشفت تقارير صحفية عن ميزانية فيلم AQUAMAN2، والتي قدرت بـ 215 مليون دولار، وذلك قبل طرحه خلال الأسابيع القادمة، وتحديدا ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣.

وطرحت شركة DC، أول إعلان تشويقي لأحدث أفلامها، ووصلت مدة إعلان فيلم Aquaman and the Lost Kingdom، لنصف دقيقة، تضمنت عدة مشاهد مشوقة للفيلم.

إيلون ماسك هدّد بحرق موقع تصوير 'Aquaman'

زعمت تقارير صحفية، أن الممثل الشهير جيسون موموا، ذهب في إحدي المرات، إلي موقع تصوير فيلمه "Aquaman 2"، وهو في حالة سكر، ويرتدي ملابس مثل الممثل جوني ديب، ليستفز آمبر هيرد ويسخر منها، بالإضافة إلي أنه حاول طرد آمبر هيرد من الفيلم عدة مرات.

وقالت مصادر لمجلة فارايتي، إن صديق آمبر هيرد السابق، إيلون ماسك، طلب من أحد موظفيه، إرسال رسالة تهديد، بـ"حرق" موقع تصوير فيلم 'Aquaman' بأكمله، إذا لم يتم اعادة آمبر هيرد، للتمثيل.

حذف مشهد بن افليك

أعلنت استديوهات DC للإنتاج السينمائي، عن حذف مشهد الممثل "بن أفليك"، في فيلم AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM.

وأوضحت شركة “دي سي”، أن قرار حذف المشهد، جاء بعد اعتذار بن أفليك، عن استمراره في تجسيد دور البطل الخارق، “بات مان”، ليحل محله الممثل مايكل كيتون.

وأكد البيان أن قرار "جيمس جان"، و"بيتر سفران"، بحذف المشهد، جاء لضمان عدم وعد الجمهور بعالم سينمائي لن يتحقق في المستقبل.

موعد عرض فيلم Aquaman2

أعلن رسميا عن تأجيل عرض فيلم Aquaman and the Lost Kingdom، إلى تاريخ ٢٢ ديسمبر 2023، بعد أن كان مقررا عرضه في 17 مارس 2023.

فيما بررت شركة دي سي كوميكس تأجيل عرض الفيلم، بأن الفيلم لا يزال يتطلب المزيد من العمل في مرحلة ما بعد الإنتاج قبل أن يكون جاهزًا للعرض السينمائي.

بطلة الفيلم آمبر هيرد

في سياق متصل أدلي والتر حمادة رئيس دي سي كوميكس، بشهادته في قضية جوني ديب وآمبر هيرد، معلنا عن أن جوني ديب لم يقع عليه اللوم، وليس له أي دخل في تسريح آمبر هيرد من دورها في فيلم Aquaman 2.

وكشف والتر حمادة أنه كان هناك حديث عن جعل ممثلة أخرى تلعب دور "ميرا" الذي تجسده آمبر هيرد، موضحا أن المنتجين لم يكونوا سعداء بآمبر هيرد في الدور بسبب عدم وجود كيمياء على الشاشة مع بطل العمل الممثل جيسون موموا.

وقال والتر رئيس دي سي كوميكس ووارنر برازر، إنه لا يرى في آمبر هيرد إمكانية أن تصبح نجمة سينمائية، ليسأله محامي آمبر قائلا: “ما الذي يجعل نجم السينما نجمًا سينمائيًا؟” ليرد حمادة: أنت تعرفه عندما تراه.. لم تكن هناك أو مناسبة لهناك.

الجزء الأول لفيلم Aquaman

وحقق الجزء الأول من فيلم Aquaman إيرادات وصلت إلى مليار و148 مليونًا و161 ألف دولار، بعد طرحه في السينمات 7 ديسمبر عام 2018.

وتدور أحداث فيلم Aquaman، حول آرثر كارى الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.

والفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.