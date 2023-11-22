الهدنة الإنسانية تتصدر التريند.. أهالي غزة يترقبون والنشطاء يحذرون من استغلال الاحتلال لها

الهدنة الإنسانية، حالة من الترقب الحذر سادت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية "حماس" وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال ٢٤ ساعة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

الهدنة الإنسانية في غزة تتصدر التريند

تصدرت الهدنة الإنسانية تريند مصر والعالم العربي، فور الإعلان عن التوصل للاتفاق، الأمر الذي دفع البعض على أن المقاومة الفلسطينية حطمت اسطورة الجيش الذي لا يقهر، في حين حذر آخرون من استغلال الاحتلال الإسرائيلي للهدنة، وبعدها يقوم بقصف جنوب غزة

Advertisements

بدء تنفيذ الهدنة خلال 24 ساعة، فيتو



وعلق المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد محمد الأنصاري على اتفاق الهدنة فقال: " مع التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة نؤكد عزم دولة قطر على المضي قدمًا نحو إنهاء هذه الحرب وإيقاف نزيف الدم المتواصل، لم يكن الطريق نحو هذا الاتفاق سهلًا ولن يكون الطريق لما بعده كذلك، والصعوبات والحملات المغرضة لن تثنينا عن استكمال جهود الوساطة والسعي لوقف الحرب."

التحذير من استغلال الاحتلال للهدنة

وحذر المحلل التركي محمد كانبكلي من استغلال الاحتلال للهدنة فقال: "صحيح أن الهدنة ستخفف معاناة المدنيين وتسمح بدخول المساعدات لغزه. لكن كل المؤشرات تدل أن هناك هجوم أكبر على غزة بعد انتهاء الهدنه ففي الهدنه سيأخذ الجيش الإسرائيلي استراحه التقاط الأنفاس. وسيجهزوا أنفسهم لغزو جنوب غزة، هذه هي خطة الولايات المتحدة وإسرائيل،يريدون كسب الوقت فقط. نتنياهو قال ساعات: ستستمر الحرب حتى تحقيق جميع أهدافنا."

الإعلان عن هدنة إنسانية في غزة، فيتو



وقال وليد الشناوي " بدأ الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد"

وعلق أحد سكان غزة مصطفى إبراهيم قائلًا: " قد يقول البعض هانت ضايل يوم وليلة وتدخل الهدنة الإنسانية. وقت قصير ويمضي، لا تدركون هذا الوقت القصير كم ينقذ أرواح وبيوت، والانتظار في ليلة هي أطول من الف ليلة، وقلق وخوف، ورعب وحزن وغصب. لا يدرك أحد غير أهل غزة أهمية هذا الوقت القصير الطويل."

سلاح الجو الإسرائيلي يكثف غاراته على غزة

وقال يوسف علي: "سلاح الجو الإسرائيلي يكثف غاراته على أحياء مدنية في مناطق مختلفة في قطاع غزة قبل ساعات من بدء الهدنة الإنسانية التي اتفقت عليها حركة حماس وإسرائيل، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات"

أما محمود طه فأكد هزيمة جيش الاحتلال قائلًا: "تلك الهدنة الإنسانية دليلا قاطعا أن الجيش الذى يُقهر قُهر... ظفر أهل غزة بشرف كسر العدو وخنوعه وما النصر إلا صبر ساعة"

أهالي غزة يترقبون الاتفاق، فيتو

وعلقت رهف قائلة: "الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكافة مناطق القطاع #نجاح_الوساطة_المصرية"

وقال دكتور مهدي المبروك: "ربما ستمنح الهدنة الإنسانية كل ضحايا العدوان الفرصة لاستيعاب ما جرى، والتأمل فيه، وهذا قد يكون قاسيًا جدًا إن لم يكن هناك حل سياسي عاجل يمنع استمرار المأساة والمجازر!"

بنود اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

وكانت "حماس" قد كشفت عن تفاصيل بنود الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي شملت وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

كما أكدت حماس أن اتفاقية الهدنة الإنسانية شملت أيضًا إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا.

ترقب حذر مع إعلان اتفاق الهدنة، فيتو



وإطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجونه الاحتلال دون سن 19 عامًا وذلك كله حسب الأقدمية.

وطالبت حماس في الاتفاق وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام، مع وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء، وخلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

كما طالبت حماس أيضًا بضمان حرية حركة الناس (من الشمال إلى الجنوب) على طول شارع صلاح الدين، وذلك ما أكدته المقاومة وفقًا لرؤيتها.



نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.