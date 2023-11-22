الخارجية القطرية: نعلن نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر وأمريكا بين إسرائيل وحركة حماس

أعلنت الخارجية القطرية، نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس.



وقالت الخارجية القطرية، أن جهود الوساطة أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم إعلان توقيت بدايته خلال 24 ساعة.



وأشارت إلى أن الهدنة الإنسانية ستستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد.

الحكومة الإسرائيلية تصادق على صفقة تبادل الأسرى

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على صفقة تبادل الأسرى واتفاق الهدنة المؤقت مع “حماس”.

وقالت الإذاعة العبرية العامة، وافقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لتأمين إطلاق سراح حوالي 50 محتجزًا إسرائيليًّا.

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وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "سيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال".

بيان من حركة حماس بشأن صفقة الهدنة وتبادل الأسرى

أصدرت حركة حماس بيانًا شاملًا بنصوص الاتفاق الذي صدقت عليه حكومة الكيان الصهيوني بشأن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وجاء في بيان حركة حماس الآتي:

- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.



- إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالًا وجنوبًا".

- إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجونه الاحتلال دون سن 19 عامًا وذلك كله حسب الأقدمية.



- وقف حركة الطيران في (الجنوب) على مدار الأربعة أيام".



- "وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساء".

- "خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

- "ضمان حرية حركة الناس ( من الشمال إلى الجنوب ) على طول شارع صلاح الدين".

رؤية المقاومة ومحدداتها

وقال البيان إنَّ "بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان، وعينُها دومًا على تضحيَّاته ومعاناته وهمومه، وأدارت تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان، رغم محاولات الاحتلال تطويل أمد المفاوضات والمماطلة فيها".

وتابع البيان "إننا في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان".

وأكد بيان حركة حماس "نَعِدُ شعبنا أنَّنا سنبقى الأوفياء لدمائهم وتضحياتهم وصبرهم ورباطهم وتطلعاتهم في التحرير والحرية واستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله".