وداعا للبلوتوث وبطارية المحمول، الإنترنت في جسم الإنسان

نجح باحثون في جامعة بوردو في ابتكار ما يسمونه "إنترنت الجسم"، وهو مفهوم جديد يمكن أن يحدث ثورة في كيفية تفاعلنا جميعًا مع التكنولوجيا.

ويتمثل سحر هذه التكنولوجيا في رقائق الكمبيوتر الصغيرة. ويتم إرفاق النموذج الأولي بالجزء الخلفي من الهاتف، ويستخدم جسم الإنسان كموصل، ويسمح بنقل المعلومات ببساطة عن طريق اللمس.

إنشاء فقاعة حول الجسم

وتتولى هذه التقنية بشكل أساسي مهمة إنشاء فقاعة حول الجسم تحمل المعلومات إلى أي جهاز يتم لمسه، فعلى سبيل المثال، قام المخترع، شرياس سين، ببث الموسيقى من هاتفه إلى مكبر الصوت بمجرد لمس السلك.

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وأعلن سين بعد هذا الإنجاز: "كان حلمي هو اختراع تكنولوجيا جديدة، والتأثير على حياة مليار شخص".

تقنية البلوتوث

وكان سين قد بدأ الطريق نحو ابتكاره، عندما أدرك أن تقنية البلوتوث التقليدية تتطلب الكثير من الطاقة وعمر البطارية لتشغيلها.

المخترع، شرياس سين، فيتو

فيما تستهلك تقنيته التي تسمى WI-R جزءًا صغيرًا من الطاقة للحصول على نفس النتائج، وسيكون لذلك تأثير كبير على عمر البطارية، ويمكن ألا تحتاج الأجهزة القابلة للارتداء تقريبًا للشحن للأجهزة منخفضة السرعة، ويتم شحنها مرة واحدة لفترة طويلة، وبشكل نادر جدًا، للأجهزة عالية السرعة".

وتستغني عن توصيل جميع الأجهزة - الساعة الذكية وسماعات الرأس وما إلى ذلك - حيث تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على السماح للأشخاص بفتح الأبواب المشفرة، أو دفع ثمن الأشياء بلمسة بسيطة، أو تبادل ملفات البيانات مع شخص آخر بمجرد هز أيديهم.

5 مليارات جهاز بلوتوث

وحاليا، ومع اختراع التكنولوجيا، ينصب تركيز سين الآن على إنشاء الأجهزة التي تستخدمها.

ويقول: "يجب أن نتوقع رؤية شيء ما بين عامي 2025 و2026.. اليوم، هناك 5 مليارات جهاز بلوتوث يتم بيعها كل عام.. ويجب أن تعمل هذه التكنولوجيا على تعزيز كل هذه التقنيات تقريبًا أو استبدالها".

ويتم استخدام هذه التكنولوجيا، في الوقت الحالي، في أجهزة خارج الجسم، ولكن في المستقبل، من الممكن أن تكون موجودة في شريحة داخل الدماغ، بحسب موقع ويش تي في.

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