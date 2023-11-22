إعلام عبري يكشف عن موعد إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين

صفقة الأسرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك أنباءً عن استمرار جلسة حكومة الحرب الإسرائيلية لمناقشة صفقة المحتجزين.

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائليين بغزة

وأكد إعلام إسرائيلي: أنه قد يتم إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين بغزة في وقت مبكر من غد الخميس.

إعلان نتنياهو

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الثلاثاء، أن القيادات الأمنية في إسرائيل تدعم صفقة الرهائن بالكامل، وتقول إن الاتفاق مع حماس سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.

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وتابع: "الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا.. سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، وبايدن ساعد على تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن".

وأضاف: "الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل، ولكن لن نستكين إلا بتحقيق النصر الكامل، واستعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك"، لافتا إلي أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارًا صعبًا الليلة لكنه القرار الصحيح.

قرار صعب علي نتنياهو

وأكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارًا صعبًا الليلة لكنه القرار الصحيح.

زيارة الرهائن الذين لن يتم إطلاق سراحهم

وأضاف أن الصليب الأحمر سيزور الرهائن الذين لن يتم إطلاق سراحهم ويزودهم بالأدوية.

وأوضح رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة أن اتفاق إطلاق سراح المخطوفين يتضمن بندًا يقوم بموجبه الصليب الأحمر بزيارة الرهائن الذين لن يتم إطلاق سراحهم وتزويد المحتاجين بالأدوية.

وكان قد أكد مصدر مصري مسؤول، في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، استمرار الجهود والاتصالات المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة.

تصريح خطير لوزير الدفاع الإسرائيلي

من جانبه قال قال يوآف جالانت، وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل القتال في غزة بكل قوتنا بعد نهاية مرحلة صفقة الرهائن- الأسرى، وذلك وفقا لنبأ عاجل نقلته وسائل إعلام.