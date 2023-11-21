هل يرتفع سعر السكر على بطاقات التموين بعد وصوله 50 جنيها بالأسواق؟

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إيجاد حلول سريعة لحل أزمة نقص وجود السكر وارتفاع أسعاره بالأسواق ليصل إلى 50 جنيها للكيلو في بعض المناطق.

أسعار السكر بمنافذ التموين

ورغم ارتفاع أسعار السكر بالسوق، إلا أن وزارة التموين مازالت تحافظ على سعره ببطاقات التموين لأصحاب البطاقات بسعر 12.5 جنيه .

كما تقوم وزارة التموين بطرح السكر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية بسعر 27 جنيها في منافذ مبادرة خفض الأسعار تحت رعاية مجلس الوزراء.

Advertisements

وأكدت وزارة التموين أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ مابين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر يوميًا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشارت إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

توريد 50 ألف طن سكر

وتحاول وزارة التموين ضخ كميات كبيرة من السكر بالأسواق للتصدي لظاهرة احتكار السكر، وتوافره لخفض أسعاره، وفي سبيل ذلك أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية "الجهة المستلمة".

وأوضحت وزارة التموين أن فترات وصول السكر من 1 يناير حتى 15 يناير 2024، أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024، أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024، حسب رغبة البائع.

كما تعاقدت هيئة السلع التموينية على 100 ألف طن سكر أبيض مستورد أخرين، مؤخرًا لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

في إطار سعيها للسيطرة على الأزمة وخفض أسعار السكر بالأسواق، بعد وعود الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بالسيطرة على الأسعار خلال أيام.

وأضاف وزير التموين أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، كما أن تكلفة الإنتاجية العالمية تزيد عن 800 دولار للطن، مشيرا إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميًا من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، متابعا أن الحكومة تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.

وأوضحت وزارة التموين أن مع بداية موسم الإنتاج من قصب السكر سيكون لدينا 200 ألف طن زيادة عن الاحتياجات، ستساهم في الإتاحة من المعروض وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأشارت إلى أنه مع بداية إنتاج موسم البنجر في فبراير المقبل سيسهم أيضا في زيادة إنتاجية السكر، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وانتهاء الأزمة.

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم إعادة توزيع السكر خلال الأيام المقبلة، بحيث ينتشر في كافة المحافظات ومن ثم سنلاحظ تراجع الأسعار.

3 كيلو سكر لكل مواطن

كما شددت وزارة التموين على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة «التجميع» بالتنسيق مع السلاسل التجارية، وسيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع، بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد

الحملات الرقابية لمنع بيع السكر في السوق السوداء

وتشدد وزارة التموين الحملات الرقابية على الأسواق لمنع تهريب وبيع السكر في السوق السوداء. وتنفيذا لذلك، قامت مديرية التموين بالشرقية، أمس السبت، بضبط 3 طن و517 كيلو سكر تمويني مدعم داخل أحد السيارات الخاصة بغرض تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق مركز الزقازيق، في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على كافة الأنشطة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية لمراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..