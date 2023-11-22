الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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اقتصاد

شعبة الذهب ترد على إغلاق محال المعدن الأصفر بعد الارتفاع الكبير في أسعاره (فيديو)

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، كشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب: أنه لا صحة لما تردد عن إغلاق محلات الذهب بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

 

البورصات العالمية للذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": الذهب سلعة عالمية لا يمكن لأحد التحكم فيها، وتخضع للبورصات العالمية ونحن سوق مفتوح على الخارج.
 

اسعار الذهب اليوم

ولفت: سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 2800 جنيه وعيار 24 وصل إلى  3200 جنيه، و2400 جنيه سعر عيار 18.

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سر ارتفاع أسعار الذهب 

وأوضح: أسعار الذهب الحالية غير مبالغ فيها لأن هذا سعر السوق، وعالميا ارتفع سعر الأوقية لـ2000 دولار، ونحن مرتبطين بسعر الدولار في السوق الموازي.
 

مؤشر الذهب العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة، ارتفاع جنونى للمعدن الأصفر

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

 

وارتفع مؤشر الذهب العالمى الأن خلال حركة التعاملات، وسجل المؤشر العالمى 2000 دولار للأونصة الواحدة، حيث رصدت “ فيتو ” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع ان يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمى للدولار ووصوله قرب مستويات 103.30 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الان بالمؤشر العالمي.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3211 جنيها للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

 

 

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت.

 

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة
 

وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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