شعبة الذهب ترد على إغلاق محال المعدن الأصفر بعد الارتفاع الكبير في أسعاره (فيديو)

أسعار الذهب، كشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب: أنه لا صحة لما تردد عن إغلاق محلات الذهب بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

البورصات العالمية للذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": الذهب سلعة عالمية لا يمكن لأحد التحكم فيها، وتخضع للبورصات العالمية ونحن سوق مفتوح على الخارج.



اسعار الذهب اليوم

ولفت: سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 2800 جنيه وعيار 24 وصل إلى 3200 جنيه، و2400 جنيه سعر عيار 18.

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سر ارتفاع أسعار الذهب

وأوضح: أسعار الذهب الحالية غير مبالغ فيها لأن هذا سعر السوق، وعالميا ارتفع سعر الأوقية لـ2000 دولار، ونحن مرتبطين بسعر الدولار في السوق الموازي.



وارتفع مؤشر الذهب العالمى الأن خلال حركة التعاملات، وسجل المؤشر العالمى 2000 دولار للأونصة الواحدة، حيث رصدت “ فيتو ” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع ان يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمى للدولار ووصوله قرب مستويات 103.30 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الان بالمؤشر العالمي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3211 جنيها للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت.

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة



وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.