الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

أمن الدقهلية ينجح في ضبط المتهمين بقتل بائع ألبان بالمنصورة

أمن الدقهلية، فيتو
أمن الدقهلية، فيتو

نجح ضباط  مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية في ضبط المتهمين بقتل بائع ألبان بقرية منية سندوب التابعة للمركز، وذلك بعد قيام خاله بمعاونة نجل شقيقته ونجل ابن عمه بالتخلص منه طعنا بسلاح أبيض سكين، لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

 

بدأت الواقعة بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي باستقبال غانم الشحات محمد"، 41 عاما، بائع ألبان ومقيم قرية منية سندوب جثة هامدة ومصاب بجروح قطعية غائرة بأماكن متفرقة بالجسم.

 

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على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال شقيق المتوفى "محمد"، 47 عاما، سائق ونجل المتوفي "محمد"، 19 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي ويقيمان بذات القرية، اتهموا "السيد.ر.م"، 25 عامل، ونجل شقيقة المتهم الأول "مصطفى م.م"، 24 عاما، عامل، ونجل أبنة عم المتهم الأول "عبدالرحمن.ص.ع"، 25 عاما، عامل  بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وسلاح أبيض "سكين" بحوزة كل منهم وإحداث إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

 

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "3 سكين"، وجرى التحفظ عليهم.

 

وبواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم بسبب لهو الأطفال والجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على جهات التحقيق التي باشرت الواقعة.

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الثالث الثانوى الرائد أحمد العزب اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية بالمنصورة أمن الدقهلية محافظة الدقهلي مستشفي المنصورة الدولي مستشفى المنصورة مدير أمن الدقهلية مركز شرطة المنصورة

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