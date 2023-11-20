الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

قرار جديد ضد المتهم بإدارة صفحات لاستقطاب الفتيات لممارسة أعمال منافية للآداب

حبس ارشيفية، فيتو
حبس ارشيفية، فيتو

 أمرت نيابة العطارين، بالتحفظ على جهاز الكمبيوتر والهاتف الخاصين بالمتهم بإدارة صفحات لاستقطاب الفتيات لممارسة الدعارة وتصوير فيديوهات مخلة وذلك لتفريغ محادثاته وكشف ملابسات الحادث.

 وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية) بإنشاء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الفتيات وتحريضهن على تصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء لابتزازهن واستغلالهن في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

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إلقاء القبض على المتهم

 وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.. وعثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الآثم).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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