حبس المتهم بتعذيب نجل زوجته حتى الموت في الإسماعيلية
قررت نيابة فايد الجزئية حبس المتهم بتعذيب نجل زوجته حتي الموت في قرية سرابيوم بنطاق دائرة المركز، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.
البداية كانت بتلقي وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة الرائد محمود عبداللطيف، إخطارا من المستشفى العام، يفيد بوصول طفل ٣ سنوات جثة هامدة، وعلى جسده آثار تعذيب، وعلى انتقلت قوة مكبرة برئاسة النقباء محمد عبد الباسط وأحمد ممتاز الي المستشفي، وتبين أن زوج والدته قام بتعذيبه وعقره في أماكن متفرقة بجسده، وادعي أنه أثناء نزوله من درج السلم سقط مغشيا عليه، وقام باصطحابه للمستشفى.
وبوصوله المستشفي وبالكشف عليه تبين وجود آثار للتعذيب علي جسده، وبتقنين الإجراءات ألقت المباحث القبض عليه.
وبمناقشة المتهم، أفاد بأنه كان يقوم بتأديبه ولم يقصد قتله، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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