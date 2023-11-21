الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس المتهم بتعذيب نجل زوجته حتى الموت في الإسماعيلية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

قررت نيابة فايد الجزئية حبس المتهم بتعذيب نجل زوجته حتي الموت في قرية سرابيوم بنطاق دائرة المركز، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

 

البداية كانت بتلقي وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة الرائد محمود عبداللطيف، إخطارا من المستشفى العام، يفيد بوصول طفل ٣ سنوات جثة هامدة، وعلى جسده آثار تعذيب، وعلى انتقلت قوة مكبرة برئاسة النقباء محمد عبد الباسط وأحمد ممتاز الي المستشفي، وتبين أن زوج والدته قام بتعذيبه وعقره في أماكن متفرقة بجسده، وادعي أنه أثناء نزوله من درج السلم سقط مغشيا عليه، وقام باصطحابه للمستشفى.

Advertisements

 

وبوصوله المستشفي وبالكشف عليه تبين وجود آثار للتعذيب علي جسده، وبتقنين الإجراءات ألقت المباحث القبض عليه.

وبمناقشة المتهم، أفاد بأنه كان يقوم بتأديبه ولم يقصد قتله، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرائد محمود عبداللطيف النيابة العامة قرية سرابيوم مباحث مركز شرطة فايد مركز شرطة فايد نيابة العامة نيابة فايد

مواد متعلقة

والدة طفلة تعدى عليها والدها بالمعصرة تكشف تفاصيل صادمة

حبس 3 متهمين لاستدراجهم صاحب محل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالبساتين

أول صور للطفل ضحية زوج والدته في الإسماعيلية

ضبط 3 متهمين باستدراج صاحب محل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالبساتين

كشف ملابسات تداول فيديو بتهديد إحراق سيارة بسبب خلافات ميراث بالمعصرة

عاطل يعذب نجل زوجته حتى الموت في الإسماعيلية

التحريات تكشف مفاجآت جديدة بشأن راقصة الساحل الشرير

بعد الراقصة حورية، بلوجرز في مرمى نيران حملة تطهير المجتمع، أبرزهم سلمى الشيمي وأنوش

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة عن واقعة ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة بكرداسة

تعليق جديد من رئيس اتحاد جدة على مفاوضات ضم محمد صلاح (فيديو)

التفاصيل الأولية لصفقة تبادل الأسرى بين فصائل غزة وإسرائيل (إنفوجراف)

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

والدة طفلة تعدى عليها والدها بالمعصرة تكشف تفاصيل صادمة

10 رسائل مصرية قوية بشأن مستجدات التصعيد العسكري بغزة، الوقف الفوري لإطلاق النار الأبرز

بالخطوات، كيف يتم ترخيص السيارات المباعة في مزاد جمارك مطار القاهرة

ارتفاع أسعار البيض لـ 153 جنيهًا في المحال التجارية خارج المبادرة الحكومية

Advertisements

منوعات

المزيد

جيش الحريم، أزمة الرجال تدفع أوكرانيا لتجنيد 40 ألف امرأة

5 أنواع من العقارب في السعودية، "الصفراء" لدغتها قاتلة، واكتشاف نوع "ليلي" جديد

خطر غامض يهدد الشعاب المرجانية في أمريكا

زفاف بـ "الكلاشينكوف"، ضبط وإحضار العريس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في السوق المحلي

جرام الذهب يقفز 40 جنيها خلال التعاملات المسائية

المزيد

انفوجراف

آلاف الشهداء ومبانٍ ومستشفيات خارج الخدمة.. غزة بعد شهر ونصف من عدوان الاحتلال على القطاع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

الإفتاء توضح حكم الجهاد ضد العدو المحتلّ في فلسطين

تفسير حلم تناول السم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وطول العمر

المزيد
الجريدة الرسمية