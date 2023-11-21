كارول سماحة: استهداف الصحفيين أكبر إثبات على حقارة العدو الكاذب

لبنان، عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن ألمها بعد استشهاد الصحفيين فرح عمر وربيع المعماري في جنوب لبنان إثر قصف لقوات الاحتلال الصهيوني.

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: وحشية وإجرام ما إلهن مثيل.. استهداف المراسلين والصحفيين هو أكبر إثبات على حقارة العدو الكاذب وكل محاولاته لقمع الحريات وإخفاء الحقيقة... الله يرحم شهداء الحقيقة ويشفي كل الجرحى".

وأعلنت الوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقتل صحفيين اثنين ومدني بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان، وذلك حسبما أفادت شبكة “العربية ”.

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قناة الميادين تنعي صحفييها فرح عمر وربيع معماري

ومن جانبها نعت قناة الميادين مراسلتها فرح عمر والمصور ربيع معماري اللذين قتلا بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للصحفيين جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل صحفيين اثنين ومدني هو المواطن حسين عقيل.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في 13 أكتوبر الماضي فريقا صحفيا في بلدة علما الشعب الحدودية جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل مصور صحفي وإصابة 5 صحفيين آخرين منهم مراسلة ومصور قناة الجزيرة.

والأسبوع الماضي استهدف الجيش الإسرائيلي فرقا إعلامية في بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان بعدد من القذائف الصاروخية، مما أسفر عن إصابة مصور الجزيرة عصام مواسي بجراح طفيفة وتضرر عربة البث.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، عقب عملية طوفان الأقصى، بدأ حزب الله تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، في حين ترد إسرائيل بقصف ما تصفها بتحركات مقاتلي الحزب وبنى تحتية عسكرية تابعة له قرب الحدود. وأسفر القصف المتبادل عن قتلى من الطرفين.