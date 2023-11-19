قصف إسرائيلي يدمر محطة اتصالات خلوية جنوب لبنان

أعلنت شركة "ألفا" للاتصالات الخلوية في لبنان، اليوم الأحد، أن إحدى محطاتها في جنوب لبنان تعرضت لتدمير جزئي نتيجة قصف إسرائيلي، ما أدى إلى تعطل خدماتها في عدة بلدات بالمنطقة المذكورة.

تعطل خدمات شركة اتصالات “ ألفا” جنوب لبنان



وقالت شركة "ألفا"، عبر حسابها على "إنستجرام": "تعرضت محطة محيبيب الرئيسية في قضاء مرجعيون إلى تدمير جزئي نتيجة قصف إسرائيلي"، وهي محطة تغذي خمس محطات أخرى.

قصف إسرائيلي عنيف علي جنوب لبنان



وأدى ذلك، وفق الشركة، إلى "تعطل المحطات الست، وانقطاع الخدمة عن كامل المناطق التي تتغذى من هذه المحطات".

يأتي ذلك في وقت "يستمر القصف بشكل عنيف" في عدة بلدات جنوب لبنان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اليوم الأحد.

وأمس السبت، استهدفت غارة إسرائيلية مصنعًا للألمنيوم في منطقة النبطية، يقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا من الحدود بين البلدين، في ضربة نادرة في عمق الأراضي اللبنانية، منذ بدء التصعيد على وقع الحرب في غزة.

Advertisements

حزب الله اللبناني يعلن استهداف مواقع إسرائيلية

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.

وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من عصر يوم الأحد موقع العباد بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوا التجهيزات الفنية المستحدثة فيه بشكل مباشر".

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية

وذكر في بيان منفصل أن "مجاهدي ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:45 من عصر يوم الأحد 19-11-2023 استهدفوا ثكنة يفتاح -قرية قدس ‏اللبنانية المحتلة- وموقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهما إصابات مباشرة".

وصرح الحزب في وقت سابق من اليوم أنه تم استهداف 9 مواقع عسكرية وتجمعات للجنود الإسرائيليين عند الحدود وسط قصف متبادل تشنه القوات الإسرائيلية أيضا على القطاع الغربي والأوسط جنوب لبنان.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع في القطاع الغربي جنوب لبنان أطراف بلدات الناقورة وطيرحرفا ووادي حامول وأطراف بلدة الجبين والضهيرة ويارين.

